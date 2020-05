Temple de la renommée: Kobe Bryant aura sa cérémonie

Même si la cérémonie d’intronisation des nouveaux membres du Temple de la renommée du basketball, incluant l’ancienne vedette Kobe Bryant, est reportée éventuellement à l’an prochain, elle ne sera pas jumelée à celle de la cuvée 2021.

Pour l’instant, l’événement doit se tenir le 29 août à Springfield, au Massachusetts, mais la crise du coronavirus pourrait gâcher les plans. Cette année, Kevin Garnett, Tim Duncan et Bryant, décédé dans un écrasement d’hélicoptère le 26 janvier, feront en principe leur entrée dans l’immortalité de leur sport.

«Je veux être clair sur ce point : nous tiendrons une cérémonie distincte pour les intronisés de 2020 à cause de la notoriété de ce groupe. Et à vrai dire, chaque cuvée mérite sa propre reconnaissance, a déclaré le président et chef de la direction du Panthéon, John Delova, au quotidien Boston Globe, ajoutant qu’une décision pourrait être prise cette semaine. Donc, il y a possibilité que nous ayons deux galas d’intronisation au cours de la prochaine année.»

Par ailleurs, le Temple n’a pas encore déterminé la personne qui recevra l’honneur au nom de Bryant. Toutefois, Delova a précisé au journal américain que la veuve de l’ex-joueur des Lakers de Los Angeles, Vanessa, avait manifesté son désir d’être présente à l’événement.