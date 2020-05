«The Match II»: journée rocambolesque pour Tom Brady

Le duel par équipe tant attendu impliquant Tiger Woods, Phil Mickelson, Peyton Manning et Tom Brady a été fertile en rebondissements, particulièrement pour le quatrième d’entre eux, dimanche, sur le parcours du Medalist Golf Club à Hobe Sound, en Floride.

Dans le cadre de cet événement servant à amasser des fonds pour la lutte contre la COVID-19, Brady formait un duo avec Mickelson et durant les premiers moments de la compétition se déroulant sous la pluie, celui-ci a peut-être regretté de s’être allié au quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay. Effectivement, le joueur-vedette de la NFL n’avait rien d’une étoile au début, lui qui a envoyé quelques coups de départ dans les arbres.

Ses déboires ont tôt fait de lui valoir les railleries de certains rivaux du circuit Goodell sur le réseau social Twitter.

«J’aime ce Tom Brady de la Floride en ce moment», a notamment écrit l’entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-Orléans, Sean Payton, dont l’équipe affrontera les «Bucs» deux fois en 2020.

Le coup de la journée

Cependant, Brady n’avait pas dit son dernier mot et a fait ravaler à ses détracteurs, incluant l’ex-joueur de basketball Charles Barkley leurs paroles au septième trou, une normale 5 de 521 verges. Sur son troisième coup, il a réussi une approche pour le moins spectaculaire, sa balle bondissant sur le vert avant de rouler quelques mètres directement dans la coupe. Il a ainsi réalisé l’oiselet – un coup de pénalité lui a été imposé à cause d’un coup de départ erratique – et permis à son duo de diviser le trou, Woods et Manning obtenant également l’oiselet.

Seul problème sur la séquence : Brady en a perdu le microphone qu’il avait sur lui, mais a surtout déchiré l’arrière de ses pantalons. Néanmoins, il a pu sommer Barkley de cesser ses moqueries à son égard, tandis que le golfeur Brooks Koepka a dû faire un don de 100 000 $; celui-ci avait promis de s’engager si Brady parvenait à jouer la normale sur un seul des trous restants sur le neuf d’aller.

Brees et Garcia veulent affronter les gagnants

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees et le golfeur Sergio Garcia ont lancé un défi aux deux duos qui s’affrontaient lors du «The Match II», dimanche, indiquant qu’ils souhaitent affronter les vainqueurs.

«Je souhaite à [Brady] et Peyton Manning la meilleure des chances pour leur match de demi-finale avec Phil et Tiger. J’ai hâte de voir ça. [Garcia et moi] allons affronter les gagnants!», a écrit Brees sur Twitter.

«J’y serai! Ce sera amusant à regarder aujourd’hui. Voyons voir s’ils voudront nous affronter en finale!», a ajouté Garcia.