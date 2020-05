Un joueur haïtien intéressé à jouer avec l'Impact

Un bourreau du Canada à la Gold Cup de 2019 ne dirait pas non à l’idée de porter l’uniforme de l’Impact de Montréal.

L’attaquant haïtien Duckens Nazon a admis vendredi qu’il aimerait évoluer au sein de la Major League Soccer (MLS), souhaitant montrer son savoir-faire à ses compatriotes résidant aux États-Unis et au Canada. À ce propos, il a mentionné deux équipes susceptibles de combler ses désirs.

«J’apprécierais jouer dans la MLS, car il y a plusieurs Haïtiens (dans les marchés de la ligue). Beaucoup se trouvent à Miami, donc ce serait un endroit où j’aimerais me retrouver. Montréal en est un autre. Je crois que si l’offre est bonne, ce serait intéressant de jouer dans ce circuit», a-t-il commenté sur le site de la CONCACAF.

Nazon s’est illustré aux dépens de la formation de l’unifolié en quart de finale de la Gold Cup à la fin juin 2019. Il a obtenu un but et une mention d’aide pour permettre à son pays d’effacer un retard de deux filets en seconde demie et de l’emporter 3 à 2.

Le site officiel de la MLS a rapporté qu’aucune équipe du circuit Garber n’avait manifesté son intérêt à l’égard de l’athlète de 26 ans jusqu’ici. Celui-ci a notamment joué en France, en Angleterre et en Belgique au cours des récentes années. Entre autres, il a récolté six buts en 16 parties de saison avec l’Oldham Athletic de la troisième division anglaise en 2018.

À Montréal, l’Impact peut compter sur un joueur haïtien en Steeven Saba. Le milieu de terrain a toutefois subi une fracture du pied droit et ratera de 8 à 12 semaines.