Une idée de réflexion

J’ai 80 ans et j’en ai entendu des dictons dans ma vie. Celui qui me semble le plus absurde est celui-ci : « La mort fait partie de la vie ». Étant donné que nous vivons notre vie avec la certitude que nous finirons par mourir, ne serait-il pas plus juste de dire « La vie fait partie de la mort », puisque tout indique que l’être humain vit sa vie pour obtenir, une fois mort, une récompense dont il ne connaît pas la teneur ?

En conséquence, peut-être devrions-nous penser à vivre notre vie en préparant notre graduation avec l’obtention d’un bon bulletin au moment de la mort ? Et pour avoir ce bon bulletin, c’est facile, on n’a qu’à faire les devoirs recommandés dans les dix commandements.

Un vieillard

En voulant faire passer un message empreint d’une religiosité trop évidente, vous vous méprenez sur les priorités. La vie ne peut faire partie de la mort puisqu’elle vient en premier. Il y a quatre étapes dans l’existence : la gestation (quand on est dans le ventre de notre mère), la naissance, la vie et finalement la mort.