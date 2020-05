COVID-19: déjà 32 cas au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent

En quatre jours, le nombre de cas positifs est passé de 2 à 32 au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Vendredi, le CHSLD est devenu le 14e foyer d’éclosion de la Capitale-Nationale avec un résident et un employé déclarés positifs à la COVID-19.

Moins d’une semaine après le signal d’alarme, 14 usagers et 18 employés sont infectés, une hausse de 13 cas depuis 24 heures.

Un mort

Ailleurs, la situation se dégrade encore au sein du CHSLD Hôpital général de Québec, le second foyer d’éclosion le plus actif du territoire. On compte neuf nouveaux cas, trois usagers et six employés, de COVID-19 dans la résidence de La Cité-Limoilou.

Au total, 77 personnes sont infectées. Une 6e personne a également perdu la vie dans les dernières heures dans cet établissement selon la santé publique.

Les deux tiers des nouveaux cas du jour dans la région de Québec se retrouvent dans le CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent et le CHSLD Hôpital général de Québec.

Bientôt la centaine

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé lundi 33 nouveaux cas positifs sur le territoire et un nouveau décès, ce qui porte le total à ce jour à 1412 personnes infectées ainsi qu’à 96 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 30 hospitalisations.

Parmi les autres foyers d’éclosion, le virus se propage encore au CHSLD Le Faubourg avec cinq cas de plus, trois usagers et deux employés.

En Chaudière-Appalaches, les autorités sanitaires ont confirmé un seul cas positif de plus, pour un total de 486.