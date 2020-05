COVID-19: Le cap des 6500 décès franchi au Canada

Porté avant tout par le Québec, le bilan canadien a franchi le cap des 6500 familles éplorées qui ont perdu un proche décédé après avoir contracté la COVID-19.

En mi-journée lundi, le Canada cumulait 114 décès de plus que la veille, tandis que 978 tests positifs ont été dénombrés, presque tous au Québec et en Ontario. Les bilans des trois provinces les plus à l'ouest du pays étaient cependant toujours attendus.

Comme à son habitude, la Belle Province a hérité de la plus grande part de ce fardeau avec l'annonce de 573 nouveaux cas de COVID-19 et de 85 décès. Cependant, la moitié des décès annoncés lundi datent de plus d'une semaine, a précisé le premier ministre François Legault.

Le Québec est aussi parvenu à mettre le pied sur l'accélérateur en matière de dépistage de la maladie avec plus de 15 000 tests menés quotidiennement jeudi et vendredi derniers. Le dépistage et le suivi de la pandémie demeurent des clés importantes pour pouvoir parvenir à identifier les foyers d'infection.

Bien qu'elle demeure, de très loin, la province la plus touchée par la COVID-19, le Québec a annoncé une nouvelle étape dans son déconfinement avec la réouverture des centres commerciaux hors du Grand Montréal dès le 1er juin.

Encore plus de 400 cas en Ontario

De son côté, l'Ontario a, une fois de plus, répertorié plus de 400 personnes infectées sur son territoire avec 404 cas. Au cours des sept derniers jours, le bilan quotidien de la province est passé une seule fois sous la barre des 400 cas. Vingt-neuf décès ont aussi été recensés.

Pourtant, tout portait à croire que la province était en bonne voie de maîtriser la fameuse courbe des infections, elle qui assistait à une décrue graduelle de son bilan depuis la mi-avril.

Ce recul dans le contrôle de la pandémie en Ontario survient alors que la province a assisté à de vastes rassemblements au cours de la dernière fin de semaine, notamment à Toronto, ce qui a entraîné un rappel à l'ordre des autorités et un appel au dépistage des gens qui se sont réunis en groupe.

La province la plus populeuse du pays a aussi annoncé qu'elle prenait le contrôle de deux centres de soins de longue durée qui «n'ont pas été capables de maîtriser la propagation de la COVID-19» entre leurs murs.

La situation au Canada:

Québec: 47 984 cas (4069 décès)

Ontario: 25 904 cas (2102 décès)

Alberta: 6860 cas (135 décès)

Colombie-Britannique: 2517 cas (157 décès)

Nouvelle-Écosse: 1051 cas (58 décès)

Saskatchewan: 632 cas (7 décès)

Manitoba: 292 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 121 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 85 677 cas (6538 décès)