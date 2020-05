[EN DIRECT LUNDI 25 MAI 2020] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 345 000 morts dans le monde, alors que près de 5 424 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

DERNIER BILAN | 6H15

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 5 424 718

Morts: 345 296

AU PAYS

Cas confirmés: 84 699

Morts: 6424

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 47 411

Morts: 3984

AUX ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: plus de 1 643 000

Morts: près de 98 000 morts

Toutes les nouvelles du lundi 25 mai 2020

6h16 | L’Iran a rouvert lundi les principaux sanctuaires saints chiites du pays, fermés en mars pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de 7000 morts dans la République islamique.

AFP

6h15 | Le premier ministre japonais a annoncé lundi la levée de l’état d’urgence dans les dernières régions de l’archipel où il était encore en vigueur, dont Tokyo, permettant à la troisième économie du monde de redémarrer, tout en appelant à la prudence.

AFP

5h18 | Madrid et Barcelone retrouvaient lundi leurs parcs et leurs terrasses après dix semaines d’un des confinements les plus stricts au monde tandis que les habitants d’autres régions espagnoles moins frappées par la pandémie peuvent de nouveau goûter aux joies du bain de mer.

AFP

5h08 | Une application de traçage des personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont l’utilisation est obligatoire au Qatar sous peine de prison, a suscité un rare tollé, poussant les autorités à tenter de rassurer la population du petit émirat gazier.

AFP

4h05 | Après deux mois d’interdiction en raison de la pandémie de coronavirus, les vols intérieurs ont pu à nouveau décoller lundi en Inde, de façon partielle et dans une certaine confusion.

AFP

4h50 | Fini le sport en solo, à la maison ou en extérieur... Piscines et salles de sport rouvrent leurs portes lundi en Italie marquant une nouvelle étape du déconfinement commencé il y a trois semaines.