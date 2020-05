«La Tour» : Patrick Huard aura son «talk-show» à TVA

MONTRÉAL | Patrick Huard aura son «talk-show» quotidien à TVA dès l’automne prochain.

Dans La Tour, l’animateur touche-à-tout abordera l’actualité avec des entrevues, des invités surprises et des prestations musicales, du lundi au jeudi.

La case horaire exacte de La Tour n’a pas encore été précisée par TVA, mais on indique dans un communiqué que nos débuts de soirée ne seront désormais plus les mêmes. On peut donc présumer que la plage de 19 h ou 19 h 30 lui sera réservée.

Loft au sommet

Tourné dans les studios de TVA, le rendez-vous de Patrick Huard se déploiera dans un décor de grand loft au sommet d’une tour. Des personnalités de différents horizons lui rendront visite pour jaser des manchettes de l’heure dans divers domaines : culture, environnement, politique, santé, économie, sport, éducation, etc.

Notre hôte s’attardera aux nouvelles qui méritent un éclairage particulier, en informant et en divertissant. On nous promet une ambiance décontractée, ainsi qu’un décor et des visiteurs parfois colorés, qui rappelleront l’atmosphère d’une «sitcom». La Tour misera sur les qualités de rassembleur de Patrick Huard, sa polyvalence, sa spontanéité et sa grande culture.

L’émission, dont le concept est initié par Québecor Contenu et développé et produit en collaboration avec Trio Orange (Ça va bien aller, M’entends-tu?, Cochon dingue), durera 30 minutes.

Patrick Huard est également réalisateur de la comédie Escouade 99, adaptation québécoise de la série américaine Brooklyn Nine-Nine, qui doit aboutir sur Club illico dans les prochains mois. Il doit aussi être de la deuxième saison des Honorables, qui devait être tournée ce printemps et cet été.

« Nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée à TVA de cette nouvelle production originale développée par l’équipe de Québecor Contenu, avec la collaboration de Trio Orange. D’autant plus qu’elle sera pilotée par un artiste aussi accompli que Patrick Huard. Patrick a cette formidable capacité de nous faire rire, de nous émouvoir, de nous faire réfléchir et d’intéresser un large public. Nous croyons que les téléspectateurs adopteront rapidement ce nouveau rendez-vous qui revisite le modèle traditionnel du "talk-show"», a précisé Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu, par communiqué.