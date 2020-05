Le Japon s’apprête à lever l’état d’urgence dans les dernières zones concernées, dont Tokyo

Le gouvernement japonais devrait lever lundi l’état d’urgence encore en place dans les dernières régions de l’archipel où il est en vigueur, dont Tokyo, et permettre ainsi le redémarrage graduel de la troisième économie du monde, alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de ralentir dans le pays.

L’état d’urgence avait été déclaré le 7 avril dans Tokyo et six autres régions, avant d’être étendu à l’ensemble du Japon dans un contexte de forte accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la fin du mois de mars.

Initialement prévue jusqu’au 6 mai, la mesure d’exception avait ensuite été prolongée jusqu’au 31 mais le reflux a incité le gouvernement à lever l’état d’urgence de manière anticipée, le 14 mai dans 39 des 47 préfectures que compte l’archipel puis à faire de même jeudi à Kyoto et Osaka.

Lundi, le pays enregistrait officiellement,en date de dimanche, 16 581 cas d’infection depuis le début de la pandémie, un chiffre en augmentation de seulement 31 unités en 24 heures, et comptait au total 830 décès.

L’état d’urgence ne permet pas au Japon d’imposer un confinement semblable à ceux mis en place en Europe ou aux États-Unis mais simplement d’inciter les Japonais à rester chez eux et les commerces à garder leur rideau baissé, une demande qui semble avoir été assez largement suivie par la population au cours des dernières semaines.

Si le pays n’a pas connu les vagues de contaminations observées en Europe, aux États-Unis et plus récemment au Brésil, la stratégie mise en place par le gouvernement a suscité des critiques, en particulier le peu de tests réalisés dans le pays, environ 270 000, ce qui en fait le plus faible taux par habitant dans les pays industrialisés selon Worldometers.

L’arrêt quasi complet de l’économie chez les principaux partenaires commerciaux de l’archipel et la baisse de la consommation dans le pays du fait de l’état d’urgence, qui est venue s’ajouter aux effets de la récente hausse de la TVA décrétée en fin d’année 2019, ont plongé le Japon dans sa première récession depuis 2015.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a présenté un plan de redémarrage de l’économie de 1 000 milliards de dollars qui intègre notamment la distribution de 100 000 yens pour chaque habitant, afin de relancer la consommation.

Mais M. Abe doit faire face à la défiance provoquée par sa gestion de la crise, un sondage publié lundi par le quotidien Asahi Shimbun le créditant de seulement 29% d’opinions favorables, son niveau le plus faible depuis sa prise de fonction en 2012.