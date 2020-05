COVID-19: le message de Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk aux jeunes

Les comédiens Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk ont encouragé les jeunes à porter un masque et à pratiquer la distanciation sociale.

Ils participaient à la conférence de presse quotidienne du gouvernement du Québec sur la COVID-19 en compagnie du premier ministre François Legault.

«Aux jeunes, bravo et merci. Sérieusement, vous êtes bons. Je me mets à votre place et je me dis que j’aurais rushé aussi que ce soit en secondaire 1, 2, 3, 4 ou 5. Ça aurait été difficile pour me de me faire annoncer que je devais vivre la fin de mon année scolaire en confinement», a expliqué Sarah-Jeanne Labrosse.

«Les mesures, il faut continuer de les faire. Plus ça va, moins on est censé trouver ça difficile. Il ne faut pas résister et se battre contre ça. Il faut essayer de diminuer le plus possible les chances de propager ce virus», d’ajouter la comédienne et animatrice.

«Les jeunes sont en train de vivre une étape importante. Ils sont en train de prendre leur indépendance et de devenir qui ils veulent devenir pour le futur. En ce moment, ils sont avec nous et ils sont en train de se battre avec nous», a affirmé Pierre-Luc Funk.

Après les allocutions des deux comédiens, le directeur de la santé publique a fait une petite confession.

«Vous faites un métier que j’aurais beaucoup aimé faire», a admis le Dr Horacio Arruda.

«Il n’est jamais trop tard», de rétorquer Pierre-Luc.

