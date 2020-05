Le prince William avait très peur de devenir père

Le prince William a dévoilé, dans un documentaire intitulé Football, Prince William, and Our Mental Health, qu'avoir des enfants avec sa femme, Catherine, duchesse de Cambridge, fut «le moment le plus important» de sa vie.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants, George, Charlotte et Louis. «Avoir des enfants change votre vie de façon radicale. Je pense que lorsque l'on a vécu quelque chose de traumatisant, et que comme tu dis, ton père n'est pas très présent, ma mère est morte quand j'étais jeune... Toutes ces émotions réprimées reviennent», explique-t-il à la star du football Marvin Sordell, qui a connu la dépression après la mort de son père.

Ce dernier ajoute d'ailleurs que c'était «très dur» d'être père, ce que le prince William comprend.

«Catherine et moi, nous nous soutenons, et nous traversons ces moments ensemble, nous apprenons et évoluons tous les deux. Je comprends tout à fait ce que tu dis à propos des enfants. C'est un moment incroyable, mais aussi effrayant», conclut le prince William.