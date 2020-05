Les Nordiques, 25 ans déjà

Photo courtoisie

Il y a 25 ans aujourd’hui, le 25 mai 1995, le deuil s'abattait sur les partisans de hockey de Québec. Leur équipe, les Nordiques, était vendue à des intérêts américains et déménageait à Denver au Colorado dans une transaction qui demeure aujourd’hui difficile à digérer.

La conférence de presse annonçant la nouvelle était tenue à l’hôtel Le Concorde de Québec (photo). Les Nordiques venaient de terminer au premier rang de la division Nord-est, à la suite d’une saison écourtée par le lock-out de trois mois. Après des années de misère, soit depuis la fin des années 1980, l’équipe de Québec promettait enfin des jours meilleurs à ses partisans.

Reportée en 2021

Le 26e Salon Carrière Formation de Québec (SCPQ), qui devait avoir lieu en octobre, a été reporté en 2021. Les orientations du gouvernement à moyen-long-terme en ce qui concerne les mesures de distanciation sociale laissent croire aux organisateurs qu’il sera vraisemblablement impossible de tenir le SCFQ cet automne dans la forme qu’on lui connait, alors que l’événement accueille plusieurs centaines d’exposants et plus de 10 000 visiteurs chaque année. Qu’il s’agisse de lutter contre le décrochage scolaire, de soutenir l’entrepreneuriat, de mettre à profit les compétences des personnes retraitées ou d’assurer la formation continue de la main d’œuvre, la mission du SCFQ est plus importante que jamais dans le contexte d’une éventuelle relance économique.

Anniversaires

David Pastrňák (photo), attaquant des Bruins de Boston (LNH), 24 ans...Matthew Murray, gardien de but des Penguins de Pittsburgh (LNH) 26 ans...Daniel Giguère, président-directeur général chez Rénovation Bain Rapide Inc, franchisé Bain Magique, 51 ans...Caroline Ouellette, quadruple médaillée d'or olympique de hockey, 40 ans...Stéphane Bellavance, acteur et animateur de télévision québécois, 46 ans...Mike Myers, comédien canadien et acteur de cinéma, 57 ans...Robert Picard, ex-défenseur de la LNH (1977-90) avec les Nordiques de 1985 à 1989, 63 ans...Louis Saïa, réalisateur et producteur de cinéma québécois, 70 ans...Adjutor Côté, ex-joueur des As de Québec et des Saints de Sherbrooke, 96 ans.

Disparus

Le 25 mai 2019. Robert Bédard (photo), 86 ans, lutteur professionnel connu sous le nom de ring, le «Number One Frenchman» René Goulet. 2014. Marcel Côté, 71 ans, homme d'affaires et ex-candidat à la mairie de Montréal en 2013...2016. Nancy Down, 79 ans, ex-actrice et mannequin, mère de Jennifer Aniston...2015. Mary Ellen Mark, 75 ans, photographe américaine...2014. Wojciech Jaruzelski, 90 ans, 4e président de la République de Pologne...2010. Jarvis Williams, 45 ans, ancien joueur des Dolphins de Miami (NFL)...2005. Ismail Merchant, 68 ans, réalisateur et producteur britannique qui a travaillé à une quarantaine de films...2001. Alberto Korda, 72 ans, photographe cubain...1983. Jean Rougeau, 52 ans, ex-lutteur québécois et ex-président de la LHJMQ... 1978. André Roc, 44 ans, chanteur québécois (Le Marchand de Bonheur), frère du chanteur Michel Louvain...