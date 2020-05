Lévis: un surplus de 19 millions $ pour affronter la crise

La Ville de Lévis affrontera les difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19 avec un surplus de 19 M$.

La Ville de Lévis a terminé son exercice financier 2019 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 13 M$, soit 4,6 % du budget de 286 M$. La marge de manœuvre devrait donc être plus grande pour éponger les imprévus de l’année 2020.

Selon le maire, Gilles Lehouillier, cet excédent de fonctionnement est lié à des revenus additionnels de l’ordre de 8 M$, conjugués à des dépenses moindres de 5 M$.

Croissance

Cet excédent serait le résultat combiné d’une forte croissance économique et d’une saine gestion administrative. Le maire Gilles Lehouillier était accompagné lundi du trésorier, Marcel Rodrigue, pour la présentation du rapport financier 2019.

Au chapitre des revenus additionnels de 8 M$, l’écart provient des revenus des droits de mutation immobilière d’une somme de 5,2 M$ et des revenus de taxes totalisant 1,8 M$. Au sujet des dépenses, l’écart favorable de 5 M$ s’explique par des économies de 2,3 M$ à l’égard de la masse salariale et des frais de financement moindres de 1,8 M$ relatifs au service de la dette et aux régimes de retraite.

En 2019, Lévis avait établi un record avec l’émission de permis de construction d’une valeur de 443 M$.

Alléger le fardeau

Le maire a répété qu’une partie du surplus accumulé sera utilisé pour minimiser et alléger le fardeau fiscal des contribuables en 2021. La Ville souhaite également renflouer certaines réserves financières.

Si une récession se pointe, les Lévisiens pourraient obtenir un répit. Les taxes pourraient même subir un gel.

« Si on est capable d’aller à 0 %, on va le faire. On a un objectif assez ambitieux. C’est pourquoi on n’hésitera pas à utiliser nos surplus. Minimalement, au moins 1 % sur le compte de taxes », a mentionné M. Lehouillier.

Transport en commun

Après trois mois de crise ou presque, le maire assure que les chiffres présentés lundi ne sont pas désuets. Pour l’instant, seul le transport en commun semble faire mal à l’administration municipale. Un état de situation au 15 mai dernier sera toutefois disponible sous peu.

« Nos surplus, ça adonne bien. L’impact n’est pas si mauvais sur le budget. On parle de un à deux millions de dollars d’impact négatif. Ça va être surtout le transport en commun qui va faire le plus mal. Chaque mois qui passe, c’est 300 000 $ à 400 000 $. Je ne pense pas que la relance soit si rapide », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Lévis ne ralentira pas le développement touristique du parc des Chutes-de-la-Chaudière, avec au minimum un pavillon d’accueil pour le moment.