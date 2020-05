LHJMQ : Olivier Crête-Belzile souffre d’un cancer

Le défenseur du Phoenix de Sherbrooke Olivier Crête-Belzile lutte actuellement contre un lymphome hodgkinien nodulaire, a annoncé l’équipe lundi.

L’arrière de 19 ans a appris la mauvaise nouvelle au mois de janvier et a été en mesure de conclure sa campagne par la suite. Il amorcera ses traitements cette semaine.

«Apprendre qu’Olivier était atteint d’un cancer a créé un immense choc à tous les niveaux de l’organisation», a indiqué le directeur général de l’équipe, Jocelyn Thibault, dans un communiqué.

«Olivier s’est montré fort et résilient à travers cette nouvelle. Il souhaitait de tout cœur terminer sa saison avec l’équipe, chose qu’il a pu faire avec l’accord de son médecin traitant. Tous ceux qui connaissent Olivier savent qu’il est un jeune homme réservé et extrêmement déterminé. C’est un honneur pour nous de pouvoir compter sur un joueur comme lui. Cette histoire aura marqué l’équipe et l’aura rapprochée.»

Crête-Belzile a marqué un but et totalisé 14 points en 54 parties cette saison tout en montrant un différentiel de +30.