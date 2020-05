L’ultime cadeau de Maurice Richard à Wayne Gretzky

Le célèbre Wayne Gretzky a remporté un nombre impressionnant de trophées durant sa carrière de hockeyeur, mais à l’intérieur de sa résidence de la Californie, il n’y en a qu’un seul, qu’il n’a d’ailleurs jamais gagné : une réplique du trophée Maurice-Richard.

En fait, l’ex-numéro 99 est très fier d’avoir en sa possession l’objet qui lui a été offert par le «Rocket» lui-même il y a plus de deux décennies. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de se rappeler que le légendaire attaquant québécois est décédé le 27 mai 2000, donc il y aura 20 ans, mercredi.

«C’est une réplique du trophée Maurice-Richard qui a été fabriquée spécialement pour moi et présentée personnellement à moi-même. Je ne l’oublierai jamais, a admis Gretzky au site NHL.com. Cela signifie tellement à mes yeux. Ce fut toujours le cas et ça restera ainsi pour toujours.»

Un entretien mémorable

Plus précisément, c’est au cours de sa dernière campagne en carrière que le prolifique Ontarien a eu droit à un cadeau d’une valeur inestimable de Richard. En 1998-1999, Gretzky se préparait à affronter le Canadien à Montréal dans l’uniforme des Rangers de New York. Avant le match, un soigneur l’a informé que l’illustre Québécois souhaitait lui parler à l’extérieur du vestiaire. Il se rappelle encore de la teneur de la conversation.

«Le Rocket m’a dit : Wayne, tu ne gagneras jamais ce trophée (NDLR : remis pour la première fois cette année-là). À ce stade de la saison, j’avais quelque chose comme sept buts au compteur. Donc, je lui ai répondu qu’il avait probablement raison. Puis, il a ajouté : tu ne le remporteras jamais, mais tu devrais avoir ceci en raison de tous les buts que tu as marqués. Je me souviens à quel point c’était formidable. Et il m’a donné cette réplique à moi, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue (avec 894 buts).»

Encore aujourd’hui, l’ancienne gloire des Oilers d’Edmonton se compte chanceux.

«En plus, j’ai une photo montrant le Rocket et moi-même avec le trophée, a-t-il spécifié. Comme je l’ai dit, c’est le seul qui se trouve dans ma maison. C’est celui qu’il m’a donné, donc je suis très honoré qu’il ait eu la gentillesse de se présenter vers moi pour me le remettre.»

Un grand

Pour Gretzky, le nom de Maurice Richard est un incontournable de son sport et restera gravé à jamais dans la mémoire collective au pays.

«Il fut vraiment un pionnier. Il est devenu un symbole pour tous les Canadiens et le hockey national. Ce n’était pas seulement l’histoire du Canadien de Montréal. C’était un gars qui a joué avec passion et aplomb. Il voulait gagner soir après soir. Je m’estime très chanceux de l’avoir connu.»