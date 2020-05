Message aux jeunes: Porter un masque, «c'est cool»

Le premier ministre François Legault était campé de deux acteurs chéris des jeunes Québécois lors du point de presse de lundi afin de s’adresser à la nouvelle génération.

«Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé [...] c’est être cool. Et tous les synonymes de cool que tu veux», a déclaré l’actrice Sarah-Jeanne Labrosse.

«Sérieusement, vous êtes bons [les jeunes]», a-t-elle ajouté. «Je me mets à votre place et je me dis que j’aurais rushé.»

«C’est pas grave d’avoir un peu d’humidité sur le visage», a renchéri le comédien Pierre-Luc Funk.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Les adolescents vivent une «étape importante de leur vie», a-t-il rappelé. «Ils sont en train de décider quels adultes ils veulent devenir.»

Cette transition est encore possible, a assuré M. Funk. «Faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures» pour protéger ceux écopent des «conséquences graves» de la contagion.

«Vieux mon'oncle»

Les deux artistes animeront le Bal Mammouth en juin prochain, un rassemblement virtuel qui visera à remplacer le traditionnel bal que ne pourront avoir les finissants du secondaire en raison de la pandémie.

De son côté, le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda a remercié les deux acteurs pour leur présence, estimant que les jeunes entendraient mieux le message de leur bouche que lorsqu’il est porté par un «vieux mon’oncle comme lui».