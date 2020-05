Possible première canicule cette semaine sur le sud du Québec

La première canicule de l’année pourrait s’abattre sur le Québec dès cette semaine.

Mardi et mercredi verront un ciel généralement dégagé et le thermomètre devrait grimper au-dessus des 30 °C dans la plupart des régions de la vallée du Saint-Laurent (entre 31 et 32 °C) et de l’Outaouais (32 °C), ainsi que de l’Estrie et de la Beauce, avec un indice humidex qui frôlerait les 40 °C.

Des records de chaleur pour cette période de l’année pourraient même tomber, selon les statistiques d’Environnement Canada.

Pour valider la canicule, il faudra que les températures se maintiennent au-dessus du 30 °C jeudi. Or, les prévisions annoncent un léger redoux, qui fera baisser le mercure à 29 °C à Montréal et Gatineau, et à 30 °C à Sherbrooke et Québec.

Cette vague de chaleur s’arrêtera vendredi avec l’arrivée de fortes précipitations, notamment sur la Rive-Sud du Saint-Laurent et dans la région de Québec, où 15 mm de pluie sont attendus.

En Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie, au Saguenay et sur la Côte-Nord, la semaine sera toutefois tout autre, puisque c’est de la pluie sur l’ensemble de la semaine qui est attendue, dont la hauteur pourrait atteindre 25 mm jeudi à Val-d'Or, alors que de l’autre côté de la province, à Gaspé, il faudra attendre 5 à 10 mm de pluie par jour de mardi à vendredi, et 10 à 20 mm au Saguenay.

Les températures seront toutefois clémentes avec 25 à 27 °C en Abitibi, 27 à 31 °C à Chicoutimi, et 21 à 27 °C sur la côte atlantique, avec cependant la journée de mercredi à 16 °C. Du côté de Sept-Îles, il faudra compter sur des températures qui oscilleront entre 10 et 14 °C.