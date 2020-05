Présence de lait dans des barres véganes iChoc mal étiquetées

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis en garde dimanche les personnes allergiques au lait d’éviter de consommer des barres véganes iChoc.

Les barres véganes blanches à la vanille de 80 g avec le code-barre 4 044889 002720 et une date optimale de consommation en décembre 2020 et Vegan Nature, barre végane à la boisson de riz de de 80 g avec le code-barre 4 044889 002966 et une date optimale de consommation en novembre 2020 sont visés par cette mise en garde, puisque la présence de lait n’est pas indiquée sur l’emballage.

Photo courtoisie, Agence canadienne d'inspection des aliments

L’ACIA a recommandé aux personnes allergiques de ne pas consommer ces produits, puisqu’ils pourraient entrainer des réactions graves, voire mortelles.

Photo courtoisie, Agence canadienne d'inspection des aliments

L’ACIA a ouvert une enquête en salubrité après le signalement de plusieurs consommateurs qui ont réagi au produit. L’enquête pourrait entrainer le rappel de ces produits ou d’autres produits.