Québec: des restaurateurs inquiets

Incapables de connaître la date précise ou les modalités de réouverture de leur commerce, des restaurateurs de Québec déplorent d’être ainsi plongés dans l’incertitude.

• À lire aussi: Ouvrez au moins les terrasses, implorent des propriétaires

Yanick Parent, propriétaire du Don Resto, rue du Sault-au-Matelot, et de trois autres restaurants dans le Vieux-Québec, s’inquiète énormément pour la suite des choses.

Pour lui, avec un été comme celui qui s’annonce, l’hiver sera difficile. « J’ai lâché prise sur tout ça. J’attends tout le temps. Je vais dire bien franchement : je suis écœuré de ne rien faire », s’est-il exclamé.

La fin de semaine radieuse qui vient de passer a été une source supplémentaire d’angoisse à cause des terrasses fermées. « Je vois juste de l’argent que je perds », a-t-il déploré.

Pour l’instant, il réussit à se maintenir à flot, mais certains de ses collègues restaurateurs n’ont pas cette chance. « Il y en a beaucoup qui sont en difficulté. » Il se dit prêt à rouvrir et à s’ajuster.

« C’est pas le Klondike »

Tout comme le copropriétaire du Chic Shack, Mikeal Garneau, qui fait en ce moment fonctionner le commerce avec des commandes à emporter.

« C’est pas le Klondike. C’est 15 à 20 % de ce qu’on fait normalement à ce temps-ci de l’année », a-t-il avancé.

Les restaurants et les bars vont rouvrir lors de phases ultérieures du déconfinement et selon des modalités qui demeurent à préciser.

Aucune date n’a toutefois été avancée dans le tableau rendu public lundi par le gouvernement Legault.

Plein d’interrogations

Les restaurateurs interrogés par Le Journal se disent justement impatients de savoir à quel moment ils pourront rouvrir leur salle à manger.

« C’est le fait de ne pas savoir qui est le pire. Est-ce qu’on va avoir des nouvelles en juin, en juillet ou en août ? On va rouvrir avec une capacité à combien ? À 50 % ? D’être aiguillés un peu nous permettrait de savoir sur quel pied danser. C’est des choses qui se planifient. On veut mettre notre énergie à la bonne place », a affirmé Jean-Michaël Noël, cofondateur de Noctem Artisans Brasseurs.

Cette entreprise possède un pub dans le quartier Saint-Roch en plus d’une usine de production dans le parc industriel Saint-Malo.

La salle à manger de la rue du Parvis a 115 places. Si le pub redémarre ses activités à 50 % de sa capacité, M. Noël doute que ce soit rentable, mais il se dit prêt à l’essayer.

« C’est sûr qu’on va rouvrir. On a d’autres activités qui continuent de rouler. On fait de la bière en canette. On a cette chance-là », dit-il.

Ce qu’ils ont dit

« J’ai reçu un document de la CNESST. Ce qu’ils demandent est très complexe. On n’est aiguillés sur rien. Est-ce que le restaurant va ouvrir en premier ? Ou le bar ? On est vraiment dans le néant » —Bertrand de l'Épinay, directeur général du Portofino

« On a fait un gros nettoyage aujourd’hui (lundi). On commence à voir comment on pourrait placer les tables et les chaises selon les mesures qui vont être annoncées. Si jamais elles arrivent » —Lionel Mauvais, propriétaire des Salons d’Edgar

« Il est possible que le fait de rouvrir le pub, même si ce n’est pas profitable, soit mieux que de ne pas le rouvrir, car ça va nous coûter moins cher en frais fixes » —Jean-Michaël Noël, cofondateur de Noctem Artisans Brasseurs

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla