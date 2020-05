Quoi regarder à la télévision lundi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 25 mai.

Coup de foudre et quiproquos

Une femme cherche à empêcher le mariage de son ex-petit ami avec sa nouvelle amoureuse. De Brian Herzlinger, avec Alix Angelis, Jesse Hutch et Thomas Beaudoin. 2017.

Lundi, 12 h 30, V.

Les Canadiens de 1970

Toujours en mode nostalgie, TVA Sports mise cette semaine sur la dynastie des années 1970 des Canadiens, une décennie plus que glorieuse pour l’équipe montréalaise, décorée de quatre coupes Stanley consécutives (1976-1979). On reverra ainsi les quatre derniers matchs victorieux des séries finales contre les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston (deux fois) et les Rangers de New York.

Lundi, 19 h, TVA Sports.

Réalité extrême

Yoopa propose un combo «réalité extrême» avec Les petits doués, puis Kids vs Wild: seuls face à la nature. Dans le premier rendez-vous, on découvre les talents exceptionnels d’un garçon de 5 ans capable de réciter le discours de Gettysburg, d’un scientifique en herbe de 6 ans, et de pros du basketball et de l’anatomie de 6 et 4 ans. Après, ce sont des adolescents aventuriers qu’on suivra, au cœur du massif montagneux de Snowdonia, au Royaume-Uni, aux côtés du renommé alpiniste Bear Grylls.

Lundi, 19 h, Yoopa.

Recherche Susan désespérément

Des incidents imprévus entraînent une épouse bourgeoise du New Jersey à côtoyer une jeune bohème capricieuse. Avec Madonna, Rosanna Arquette et Aidan Quinn. 1985.

Lundi, 19 h 15, Cinépop.

Si on s’aimait

Marie-Ève et Jonathan se rendent dans un événement de type «grandeur nature» et Marie-Ève est déstabilisée. Anyck prend en charge l’organisation du voyage, mais elle craint de décevoir Fanny. Jennifer et Rémi développent leur confiance mutuelle.

Lundi, 19 h 30, TVA.

Catherine

Elle nous a manqué, cette Catherine (Sylvie Moreau), aussi naïve que sexy et manipulatrice. Elle n’avait pas la langue dans sa poche et carburait aux répliques assassines, surtout à l’endroit de sa colocataire Sophie (Marie-Hélène Thibault), beaucoup plus «beige» qu’elle. On profite du confinement pour redécouvrir cette savoureuse comédie de la fin des années 1990, qui mettait aussi en vedette Dominique Michel sous les traits de la haïssable voisine, Rachel.

Lundi, 19 h 30, Prise 2.

Bonsoir bonsoir!

Laurent Paquin est le comparse de Jean-Philippe Wauthier, qui accueille aussi Vincent Poirier, Clémence DesRochers, Andréanne A. Malette et sa collaboratrice Korine Côté.

Lundi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.