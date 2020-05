Récit de vie d’un homme qui s’ennuie

Je me suis marié trois fois. La première, avec une femme merveilleuse. Comme en cours de route, elle a décidé d’entrer dans les forces armées, je me suis tanné de la solitude. J’en ai rencontré une deuxième avec qui c’était le bonheur total. Je l’ai épousée. Mais ses enfants, qui n’étaient pas les miens, m’ont fait la vie dure, et ça nous a menés au divorce. Il faut dire que mes tentatives de ramener son plus vieux dans le droit chemin n’ont pas aidé, à partir du jour où il m’a dit de me mêler de mes affaires.

Quelques années plus tard, j’en ai rencontré une troisième que j’appréciais sur le plan sexuel, mais que je n’aimais pas d’amour. Je l’ai épousée quand même pour vite me rendre compte que je n’étais pas fait pour elle. Je l’ai quittée. Pour se venger, elle a détruit tous les souvenirs que j’avais de mes deux épouses précédentes.

Je vis seul depuis. J’aimerais ça rencontrer quelqu’un, mais j’ai peur. Si tu savais comme je m’ennuie. C’est en lisant ta chronique d’hier matin que j’ai décidé de t’écrire pour te raconter ce qui est venu s’ajouter à mon malheur. Mon permis de conduire a été suspendu, et comme je vis dans un coin un peu reculé, je ne peux plus me déplacer.

Pour t’en dire un peu plus sur moi, je me suis fait brocher l’estomac il y a quelques années, et je suis passé de 318 à 175 livres. Le malheur, c’est qu’à la suite de cette intervention, je ne gardais plus rien. On m’a donc réopéré et j’ai recommencé à grossir avec les intérêts en plus. Aujourd’hui, je suis rendu à 360 livres. J’ai essayé de faire du conditionnement physique, mais je n’ai pas assez de force pour tenir le coup. Je crois que c’est peine perdue pour moi d’espérer reperdre du poids.

Pour finir, rendu à 65 ans, on vient de me diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. Il est présentement 3 heures du matin. Je vais essayer de dormir un peu. Étant donné que je ne travaille pas et que je ne fais pas d’exercice, ma vie se passe à attendre, attendre et attendre. Je te quitte en disant que la vie est belle, même si les journées de 24 heures me paraissent durer 36 heures.

Un jeune de 65 ans qui s’ennuie

J’espère que vous avez quelques personnes autour qui vous soutiennent. Je vous inciterais à vous rendre à votre CLSC pour y demander une aide psychologique, et peut-être aussi les coordonnées d’un organisme de bienfaisance susceptible de vous intéresser et de meubler votre solitude. La Société Alzheimer du Canada offre aussi de nombreux services à des gens comme vous. On la joint sans frais au 1 800-616-8816