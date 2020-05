Solution à la mauvaise haleine

Pour ajouter aux informations données au correspondant affecté par la mauvaise haleine, voici mon commentaire : La mauvaise haleine (halitose) est causée par une quantité excessive de bactéries anaérobiques (qui vivent sans l’oxygène) cachées dans les crevasses de la langue et dans la muqueuse de la bouche. Ces bactéries produisent des gaz sulfureux à l’odeur caractéristique. En quantité normale, elles ne causent aucun problème, mais en quantité élevée, oui. Le traitement efficace et rapide et dont les effets peuvent persister plusieurs semaines, c’est un brossage de la langue et un rinçage de toute la bouche pendant trois à quatre minutes avec un produit qui oxygène les tissus buccaux, et cela, pour une période de plus ou moins sept jours. Ce produit s’appelle BIOTÈNE.

Charles Martin, MD, pédiatre

Merci d’avoir pris le temps de m’écrire. Pour compléter, je souligne que le « ... BIOTÈNE est un produit qui contient de la lactoperoxydase et de la gluco-oxydase, des produits qui tuent les bactéries. Comme il ne contient pas d’alcool, il ne tue donc pas les autres bactéries essentielles.