Toyota Venza et Sienna 2021: le directeur de la marque répond à nos questions

La semaine dernière, Toyota a dévoilé deux nouveaux modèles: les Venza 2021 et Sienna 2021. Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Jocelyn Daneau, directeur régional de Toyota pour le Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Ne pouvant être animé uniquement par une motorisation hybride, le Venza 2021 se distingue de la concurrence. «Je pense que premièrement, certains de nos compétiteurs aimeraient avoir l’opportunité d’offrir une version hybride de leur côté. Deuxièmement, si vous considérez le succès qu’on a présentement avec notre RAV4 hybride, si on en avait autant qu’on aimerait en avoir, je pense que le ratio serait de 1 à 1», estime M. Daneau.

Interrogé sur la possibilité d’offrir une version hybride rechargeable de la Sienna de nouvelle génération, M. Daneau a répondu que «c’est déjà un grand pas de passer de la Sienna actuelle à la nouvelle Sienna qui va être hybride. [...] Au niveau de la disponibilité des batteries, ça prend beaucoup plus de batteries, comme vous le savez, pour un véhicule hybride enfichable. Pour l’instant, on préfère avoir plus de Sienna hybrides conventionnelles sur le marché que d’avoir moins de Sienna hybrides enfichables.»

En lien avec les conséquences de la crise de la COVID-19, M. Daneau a aussi été interrogé sur la vente en ligne de véhicules neufs. «Chez Toyota, on prévoyait depuis quelques années un changement au niveau du processus d’achat d’un véhicule, puis je pense que la situation qu’on a vécue dernièrement n’a fait qu’accélérer ce processus-là.»

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté de la fin de l’Acura RLX, de l’annonce du dévoilement de l’Acura TLX Type S 2021, d’un grave accident impliquant une Toyota Supra de quatrième génération à Québec ainsi que la possibilité de légaliser les courses de rue à Atlanta.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur le Kia Soul GT-Line 2020 qu’ils ont récemment essayé.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont échangé sur l’effervescence des voitures sportives des années 80 et 90 ainsi que de l’avenir des véhicules de collection.

