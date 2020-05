Un autre grand nom de la boxe se lance dans le cannabis

À l’image de son ancien rival Mike Tyson, l’ex-champion mondial des poids lourds Lennox Lewis a décidé de tenter sa chance dans l’industrie du cannabis.

Le Britannique de 54 ans ayant grandi au Canada a effectivement investi plusieurs dollars dans la compagnie ontarienne New Maple Holdings Limited, qui est spécialisée dans la production de marijuana médicinale.

«L’expérience de New Maple pour bâtir et opérer des installations servant à la préparation de cannabis parmi les plus avancées (...) au monde la place au sommet, a affirmé l’ex-pugiliste par le biais de propos diffusés sur le site du quotidien The Sun. C’est de bien de faire partie d’une équipe qui offrira des produits à beaucoup de gens sur la planète afin de traiter des problèmes comme l’insomnie, les commotions cérébrales, les blessures reliées au sport et le cancer.»

Pour sa part, Tyson a déjà prétendu fumer l’équivalent d’environ 40 000 $ de marijuana par mois. Il possède un ranch dans le désert des Mojaves, au sud de la Californie, où il fait pousser des plants.