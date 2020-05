«1,2,3... Géant»: un projet marquant pour Guillaume Cyr

En début de carrière, alors qu’il avait à peine goûté au monde de la télé, Guillaume Cyr a reçu un «cadeau du ciel» quand il s’est vu confier le rôle du sympathique géant Jean-Jean, personnage vedette de l’émission fantastique «1,2,3... Géant».

Des années après avoir quitté cet univers très original, le comédien en garde un souvenir impérissable. «C’est spécial de faire une oeuvre comme ça, pour les tout-petits, parce que quand tu les rencontres, tu reçois en retour un amour comme si t’étais les Beatles. Pour eux, tu es tout. C’était très particulier, très cool.»

Maintenant papa d’Edmond, 5 ans, et de Vivianne, 8 mois, il prend plaisir à voir une autre génération apprécier les quelque 200 épisodes étalés sur trois saisons. «Mon garçon les réécoute parce que j’ai tous les DVD à la maison. Il est retombé dans cet univers-là un peu plus quand il avait 3 ans et dernièrement, il me les redemande.»

Revivre l’expérience

Même s’il reconnaît que ce serait aujourd’hui «prenant» de retourner sur le plateau d’une production jeunesse en combinant travail et vie familiale, Guillaume Cyr serait enchanté de renouer avec un monde pour enfants.

«Ça serait de la super belle "job" que je me ferais offrir et j’irais travailler avec plaisir. Surtout que des fois, j’y pense et j’aimerais revivre ce "trip" en étant papa. Quand j’ai joué ça, je n’avais pas d’enfant; c’est sûr que ça changerait de quoi. J’ai maintenant une maturité de papa.»

«Quand je faisais “1, 2, 3... Géant”, je jouais au papa. Je m’imaginais ce que ça devait être, d’être parent. Maintenant que je le suis, que j’ai réellement un petit gars et une petite fille, je serais curieux de revivre l’expérience.»

Les fleurs à «Passe-Partout»

Outre le plaisir qu’il a encore à regarder des scènes de cette production, le comédien apprécie beaucoup les émissions d’ici conçues pour les jeunes, qui «sont de très bonne qualité».

Par contre, pour lui, une d’entre elles sort du lot. «Je suis un très, très gros "fan" de “Passe-Partout”, confie-t-il. Les nouveaux épisodes sont extrêmement bien faits et mon Dieu que ça fait du bien une émission éducative parce qu’on dirait qu’il y a énormément de divertissement offert à cet âge-là, mais pas beaucoup d’éducation. Les “Backugan” et mangas asiatiques, où ça passe une demi-heure à se crier après, il y en a... mais quand “Passe-Partout” est arrivée avec un beau rythme lent...»

Il reconnaît également le grand talent de ceux et celles qui habitent les nombreux personnages. «Les comédiens, je les trouve incroyables, hallucinants. Pour avoir fait du jeunesse, il faut que tu aies déjà parlé à un enfant à travers le caméra pour savoir à quel point c’est difficile d’être bon en faisant ça. Je les trouve extraordinaires.»