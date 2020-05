5 voyages d’aventure pour rêver du Québec

«Confinement libre» dans l’archipel de Mingan. «Vanlife» en Gaspésie. Rabaska sur la rivière Saint-Georges. On ne sait pas encore à quoi ressemblera la saison touristique 2020, mais cela n’a pas empêché certaines agences de voyages d’aventure d’imaginer des circuits inédits, adaptés au contexte de la pandémie, pour les Québécois qui rêvent d’explorer la province.

C’est le cas de Karavaniers qui a lancé récemment 20 nouveaux voyages d’aventure au Québec et au Canada pour l’été 2020, pour des dates à confirmer selon l’évolution de la situation sanitaire. D’autres agences, comme Terres d’aventure ou Terra Ultima, travaillent elles aussi à la création de voyages de plein air au pays, confiantes que les grands espaces permettront le respect des règles en vigueur... et une relance de leurs activités.

Sera-t-il réellement possible de faire ces voyages cette année? Si oui, quand et sous quelles conditions? En attendant que la courbe soit assez aplatie pour que les autorités nous annoncent (ou non) une reprise du tourisme au Québec, on peut toujours rêver, et même pré-réserver!

Voici cinq de ces circuits d’aventure qui donnent particulièrement envie d’explorer le Québec sauvage:

«Confinement libre sur la Grande Île»

ll a un nom qui fait sourire et un programme qui fait rêver: découvrir les îles Mingan et leurs formations rocheuses surprenantes en kayak de mer et en randonnée. Il s’agit d’un voyage de six jours, au cœur du golfe du Saint-Laurent, proposé par l’agence Karavaniers. Si la reprise touristique a lieu, les voyageurs pourront camper sur la Grande Île, guetter le souffle des baleines et déguster des produits locaux au coin du feu.

Guidé. Petit groupe. Dates exactes à déterminer selon la reprise touristique. Réservation possible. Détails et prix: www.karavaniers.com/voyage/quebec

«Vanlife» sur les routes du Québec

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord... Lorsque le tourisme entre régions pourra reprendre, Terres d’aventure compte proposer des voyages en «van» autoguidés, sur mesure, un peu partout au Québec. L’agence fournira la «van» aménagée (une Mercedes Sprinter) et un itinéraire avec des bonnes adresses et des suggestions d’endroits où se stationner pour la nuit. «Le client aura un “roadbook” entre les mains, explique Jad Haddad, directeur de Terres d’Aventure Canada, et le “roadbook” sera détaillé pour lui permettre d’être en autonomie.»

Voyages de 5 à 7 jours. Détails à venir. Réservation possible. Infos générales: www.terdav.ca/ps-canada.

Canot-camping sur la Mistassibi

Trois rivières sauvages attendent les voyageurs qui choisiront ce circuit de canot-camping dans le nord-est du Lac-Saint-Jean: la Ouasiemsca, la Mistassini et - surtout - la Mistassibi. Karavaniers, en partenariat avec Aventuraid, a préparé un voyage de neuf jours à partir de Girardville, avec des campements de plage en plage, au pays du loup gris. Une aventure loin de tout, accessible aux canoteurs débutants.

Guidé. Petit groupe. Dates exactes à déterminer selon la reprise touristique. Réservation possible. Détails et prix: www.karavaniers.com/voyage/quebec

Les Chic-Chocs en hiver

Pour sa relance, ce n’est pas sur l’été 2020 que mise l’agence Terra Ultima, spécialisée dans les treks en montagnes, c’est plutôt sur la saison hivernale, notamment au Yukon et au Nunavik. Mais elle travaille aussi sur une traversée des Chic-Chocs, en Gaspésie, en ski de haute route, avec nuits en refuges et campements aménagés. Le trajet? Depuis le mont Logan jusqu’à la rivière Cascapédia, précise François-Xavier Bleau, directeur des opérations et guide. «Ça se voudra un peu comme une version “aventure” de la Traversée de la Gaspésie», dit-il. Une expédition de 5 ou 6 jours, encore à confirmer.

Détails à venir sur le site. Infos générales: explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima

Aventure culturelle au «pays sans arbre»

Ce circuit de Karavaniers vous emmènera loin, au «pays sans arbre», ou «Mushuau-Nipi» en langue innue, au bord de la rivière Saint-Georges, dans le nord du Québec. Ce territoire, explique Karavaniers, est «une référence majeure dans l'histoire des Innus et des Naskapis du Québec et du Labrador, en lien avec la chasse aux caribous». Le voyage sera donc culturel et le déplacement fera partie de l’aventure: 14h de train à partir de Sept-Îles, un vol en hydravion et 5 jours de rabaska seront nécessaires pour rejoindre le campement principal.

14 jours. Guidé. Petit groupe. Dates exactes à déterminer selon la reprise touristique. Réservation possible. Détails et prix: www.karavaniers.com/voyage/quebec

