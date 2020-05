Baseball: les joueurs «déçus» de la dernière proposition des ligues majeures

L’Association des joueurs du baseball majeur s’est dite «extrêmement déçue» par la plus récente proposition économique du circuit en vue d’un retour au jeu.

Bien qu’elles aient abandonné l’idée du partage des revenus, les ligues majeures ont demandé de grosses compressions salariales à ses joueurs tout en promettant une plus grosse part des revenus engendrés lors des séries éliminatoires.

«J’ai vu la proposition, a dit le représentant des Cardinals de St. Louis Andrew Miller au quotidien USA Today, mardi. Nous voulons jouer. C’est ce que nous aimons faire. Nous avons aussi la responsabilité de protéger les droits des joueurs. (...) Nous allons continuer de travailler ensemble, mais je suis déçu de la façon dont ils ont amorcé la discussion.»

Selon cette proposition, tous les joueurs devront accepter des compressions salariales et les joueurs avec les plus gros salaires seront plus touchés. Certains joueurs pourraient ainsi laisser sur la table plus de 75 % de leur salaire.