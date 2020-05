Blitz de nettoyage des rues à venir à Québec

La tolérance de la Ville de Québec achève pour les voitures stationnées trop longtemps dans les zones à période réduite, alors que la municipalité s'apprête à entamer un blitz de nettoyage des rues.

La Ville de Québec est sur le point de faire une annonce sur le sujet, a lancé le maire Régis Labeaume, mardi. «De plus en plus de gens retournent au travail, alors le nombre de véhicules [stationnés dans les rues] a diminué un petit peu. La planification du nettoyage des rues va peut-être être différente. Mais là, faut procéder. [...] On est tous pareils: on trouve que la ville est sale.»

L'annonce à venir précisera les dates de reprise et les modalités pour le déplacement des véhicules dans les quartiers centraux lors des opérations de nettoyage.

Ainsi, la tolérance dont bénéficiaient les automobilistes qui laissaient leur voiture plus longtemps que permis dans les zones de 60, 90 ou 120 minutes tire à sa fin, vraisemblablement. «À un moment donné, ça va finir», avise M. Labeaume.

Le maire assure cependant que la Ville s'assurera qu'il y aura assez de stationnements temporaires pour répondre à la demande. «C'est quoi le chiffre magique? Je ne l'ai pas. Mais nos gens du Bureau de transport sont aux aguets et aussitôt qu'on sent que c'est le moment, on va tenter de libérer ces espaces.»