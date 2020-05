CÔTÉ, Christian



Au CHUL, le 18 mai 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Christian Côté, conjoint de madame Thérèse Massé, fils de feu Armand Côté et de feu Germaine Côté. Il demeurait à St-Agapit autrefois à St-Rédempteur. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Piel Côté (Jessica Riendeau), Jean-Christophe Côté, feu Ann-Sophie Côté.; ses petits-enfants: Novak, Viktor et Ophélia; ses frères et sœurs: Carole, Yvon (Claire Bilodeau), René (Guylaine Gauthier), Claude (Andrée Fortin) Gaétanne (Jocelyn Houle): les enfants de sa conjointe: Pierre-Luc Saucier (Mélanie Verreault), Marie-Pier Saucier (Christian St-Gelais) et Jean-François Saucier (Shelby Garneau); les petits-enfants de sa conjointe: Lucas et Alexy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille immédiate souhaite remercier le personnel du CHUL pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maladie du cœur (https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don)La famille vous accueillera auà compter de 11h.