Chaudière-Appalaches: dépistage pour le personnel en CHSLD

Le CISSS de Chaudière-Appalaches amorce une vaste opération de dépistage de la COVID-19 auprès des travailleurs en CHSLD.

• À lire aussi: COVID-19: 70 nouveaux décès et 614 cas supplémentaires au Québec

Ce dépistage massif se fera autant dans les établissements publics et privés, les unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) et les unités de transition de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de la région. Ce dépistage volontaire touchera environ 4000 travailleurs et médecins répartis dans 35 installations.

Ainsi, le personnel actif, tous titres d’emploi confondus, pourra se faire dépister au cours des prochains jours.

À l’issue de la démarche, l’établissement disposera d’un bilan significatif de la présence de la COVID-19 dans ses milieux de soins.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a aussi fait le choix d’offrir le dépistage volontaire aux 268 proches aidants intégrés ou en processus d’intégration dans les CHSLD. Les bénévoles actifs seront aussi invités.

Sur le territoire de Chaudière-Appalaches, la propagation dans la communauté est très faible depuis plusieurs semaines. Les éclosions en CHSLD sont également sous contrôle. Le bilan du jour fait état de deux nouveaux cas seulement de COVID-19. La capacité de tester massivement n'est donc pas un problème.