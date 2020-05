COVID-19: un fonds régional pour soutenir l'industrie touristique de la Côte-Nord

Un fonds régional a été créé sur la Côte-Nord pour soutenir l'industrie touristique en pleine tourmente de COVID-19.

C’est l’organisme Innovation et Développement Manicouagan va gérer ce nouveau fonds destiné à soutenir les entreprises touristiques de la région. Selon le maire de Baie-Comeau, les mesures sanitaires entourant la COVID-19 forceront les entreprises à fonctionner avec une capacité réduite ce qui va réduire d’autant leurs revenus.

La Ville de Baie-Comeau est la première a déposé 50 000 dans le fonds. L’organisme n’a pas fixé d’objectif, mais il espère que le fédéral, Québec ou les sociétés d'aide au développement des collectivités, par exemple, puissent aussi contribuer. << Pour l’instant, on n’a pas d’idée du montant qu’il pourrait y avoir», lance le maire Yves Montigny.

«Mais si on mettait tous 50 000 ou 100 000$, je pense que ça pourrait être très aidant. Si on avait une cagnotte de 150 000 $ ou 200 000 $, ça nous permettrait de lever de l’argent au niveau du gouvernement du Québec et du fédéral. Ce qui serait souhaitable, c’est que les autres paliers de gouvernement en mettent autant que la communauté de Manicouagan», a-t-il précisé.

Il faut maintenant des subventions non remboursables parce que les compagnies touristiques se sont endettées, selon Frédéric Fournier d’Attitude Nordique. Au moins pour démarrer la prochaine saison selon l’homme d’affaire.

L’annonce de la tenue des camps de jour va permettre à la jeune entreprise d’engranger des revenus, mais le nombre d’employés sera moindre devant l’incertitude de la prochaine saison.

Son entreprise est prête à redémarrer avec un plan de mesures sanitaires, mais Québec n’a toujours pas annoncé de date en ce qui concerne les activités de plein air et d’aventure.

« Le ministre a quand même averti que si les choses tournaient mal, on allait reculer. Nous, ce qui nous fait peur, ce que c’est que si ça continue comme ça, c’est correct. Mais si on doit faire un pas de reculons, je pense que ça va être assez dramatique pour une bonne partie de la clientèle touristique», a-t-il conclu.