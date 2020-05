Crise dans les CHSLD: la protectrice du citoyen annonce une enquête

QUÉBEC | La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, va mener une enquête «impartiale et indépendante» sur la crise de la COVID-19 dans les milieux d’hébergement pour les personnes aînées.

Dans un communiqué publié mardi, Mme Rinfret a expliqué que cette enquête systémique aurait pour objectif de faire la lumière sur la réponse du gouvernement et du réseau de la santé à la crise de la COVID-19 dans les milieux de vie collectifs pour aînés.

«La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectifs déjà fragilisés et où se manifestent des problèmes connus et souvent dénoncés par le Protecteur du citoyen, a-t-elle précisé. Parmi ceux-là: un manque criant de personnel, des conditions de travail difficiles en raison de cette pénurie, un fort taux de roulement des préposés aux bénéficiaires et un suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public.»

On prévoit que l'enquête sera terminée d’ici l’automne 2021, et un rapport d’étape sera produit dès l’automne 2020.