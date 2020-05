En confinement avec poupon

La période de confinement aura été des plus particulières pour plusieurs vedettes québécoises. Certaines d’entre elles sont devenues parents quelques semaines à peine avant que la COVID-19 s’installe dans la province ou alors que la pandémie déjà battait son plein.

Frédérique Dufort et Jérôme Couture

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Officiellement ensemble depuis 2018, Frédérique Dufort et Jérôme Couture n’ont pas tardé avant de fonder une famille. En plus de combiner leurs efforts pour donner corps au vidéoclip «Te le dire», la comédienne et le chanteur ont donné une nouvelle dimension à leur amour en donnant vie à leur premier enfant, un garçon prénommé Mathéo, en février. «Il était une fois... Nous sommes arrivés à deux et sommes repartis à trois», a écrit la fière maman pour accompagner le premier cliché de bébé.

Sally Folk

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après avoir dû faire le deuil de la perte d’un enfant alors qu’elle était enceinte de six mois, Sally Folk a porté à terme sa deuxième fille, Iris, née à la fin du mois de janvier. La chanteuse et son fiancé, Marc-André Littée, ont ainsi pu donner une petite soeur à Genève, une fillette qui aura bientôt 4 ans. Il a toutefois fallu patienter plus de deux mois avant de voir la jolie binette du poupon, le couple préférant se faire discret et vivre les premières semaines avec bébé loin des projecteurs.

Klô Pelgag

Joël Lemay / Agence QMI

L’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag a longtemps attendu avant de révéler être enceinte. Son annonce est survenue deux mois à peine avant la naissance de sa fille, dont le père est Karl Gagnon (connu sous le nom d’artiste Violett Pi). Pour la première fois, on pouvait la voir avec un gros bedon, arborant ses cheveux jaunes, un sac de chips à ses pieds. En janvier dernier, elle a partagé la première photo officielle de son «Capitaine», une petite fille qu’elle et son amoureux ont choisi de prénommer Vénus.

Stéphanie Lapointe

Julie Artacho

Maintenant aussi auteure de livres jeunesse, la chanteuse Stéphanie Lapointe a goûté aux joies de la maternité pour une deuxième fois au début du mois de mai, grâce à l’arrivée de sa deuxième fille, Sam. Avant de donner naissance à la soeur de Marguerite, née en 2013, l’artiste a eu le temps de compléter l’écriture du quatrième tome de sa série «Fanny Cloutier». Moins de trois semaines après l’heureux événement, Stéphanie Lapointe apparaissait, rayonnante, à la télé pour chanter une berceuse à son bébé le temps de l’émission «En direct de l’univers».

Claudine Prévost et Nicolas Titley

Sébastien St-Jean/AGENCE QMI

À la toute fin du mois d’avril, ce fut au tour des animateurs Claudine Prévost et Nicolas Titley d’agrandir leur famille, eux dont l’histoire d’amour a débuté en 2013. Après avoir accueilli leur premier enfant en mai 2017 - un garçon prénommé Milo -, le couple a donné vie à son petit frère: le bambin Jules. Un beau cadeau d’anniversaire pour la maman à la veille de célébrer ses 43 ans. «Deux nouveaux petits pieds sur la planète!», s’est-elle réjouie sur le web.

Charles Hamelin et Geneviève Tardif

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Certes, lui et sa douce étaient déjà en plein confinement depuis des semaines, mais Charles Hamelin a eu droit à tout un cadeau, le 23 avril. Aux petites heures du matin - à 5 h 55 pour être précis - est née Violette, le premier enfant du couple formé du quintuple médaillé olympique et de l’animatrice Geneviève Tardif. Les internautes n’ont pas tardé à faire connaissance avec le bambin, l’ancien patineur de vitesse publiant une photo où on voit le nouveau-né dans son lit de vitre à l’hôpital.

Jérémy Demay

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

À la toute fin du mois de février, l’humoriste est devenu père de la petite Loa alors que lui et sa conjointe, Marie Beauchemin, étaient confinés à la maison comme des millions de Québec. Même s’il manque peut-être un peu de sommeil, le nouveau papa Jérémy Demay continue ses observations rigolotes, comme en fait foi le cliché de sa fillette, bras tendus, arborant un pyjama de prisonnière, aux rayures noires et blanches, exactement comme la couverte sur laquelle elle avait été posée. «Ma fille est en quarantaine...», s’est-il amusé sur Instagram.

Jean-Luc Brassard

Photo Martin Chevalier

La vie hors piste du médaillé d’or des Jeux olympiques de Lillehammer Jean-Luc Brassard doit être un peu plus mouvementée depuis la naissance de sa fille, en mars. Pour l’ancien pro des bosses, il s’agissait évidemment d’un moment marquant et il n’a pas hésité à le partager aux internautes, publiant, sur Instagram, une photo où on voit le nouveau-né, vieux de quelques instants à peine, dans les bras de sa maman, Shana Troy, à l’hôpital LaSalle. L’athlète et sa conjointe ont aussi un garçon prénommé Grey Ernest.

Jonas

Photo d'archives, MARIO BEAUREGARD (AGENCE QMI)

La plus récente Saint-Valentin a été tout sauf ordinaire pour le chanteur Jonas et sa fiancée, Carmen. La veille de la fête de l’amour, le rockeur et sa flamme ont pu poser les yeux sur Lennon Alexander, leur petit gaŗçon. Pour eux deux, il s’agissait alors d’une toute première expérience en tant que parent. À l’aise avec leur corps, papa et maman n’ont pas hésité à prendre des poses toutes simples, le premier se retrouvant torse nu avec fiston sur lui, alors que la deuxième était apparue nue sur Instagram, alors, enceinte de 17 semaines.

Chloé G. et Olivier

Au fil des huit saisons, la téléréalité agricole «L’amour est dans le pré» a été une véritable usine à bébés. On ne compte plus les couples qui ont fondé une famille après leur passage à l’émission. Le plus récent en lice? Celui formé de Chloé G. et Olivier. Les amoureux de la cinquième mouture ont accueilli leur premier enfant, un garçon, le 18 mars. Pour souligner l’heureux événement, une photo du nouveau-né dormant dans un jouet, un camion destiné au travail dans les champs, a été publiée sur Instagram.