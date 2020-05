[EN DIRECT 26 MAI] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

BILAN À 5h25

PLANÉTAIRE

Cas : 5 508 904

Décès : 346 326

CANADA

Cas : 85 711, 47 984 au Québec

Décès : 6545, 4069 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 26 MAI

6h58 | Plus de 46 000 morts attribuées au coronavirus au Royaume-Uni.

AFP

Plus de 46 000 personnes étaient décédées au Royaume-Uni à la mi-mai, avec pour cause suspectée ou avérée le nouveau coronavirus, soit bien plus que le bilan des autorités sanitaires a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (ONS).

Selon l’ONS, 42.173 morts impliquant la COVID-19 se sont produites en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’au 15 mai.

En Écosse, 3546 décès liés à la pandémie ont été enregistrés jusqu’au 17 mai, indiquent les derniers chiffres officiels, et en Irlande du Nord, 664 morts liées à cette maladie ont été enregistrées jusqu’au 20 mai.

Cela porte à plus de 46 000 le nombre de morts au Royaume-Uni. Ces chiffres publiés de manière hebdomadaire diffèrent des bilans quotidiens du gouvernement qui se concentre sur les décès de personnes testées positives à la COVID-19. Le dernier bilan du gouvernement, lundi, évoquait lui près de 37 000 victimes de la pandémie.

6h42 | COVID-19 : même des malades faiblement atteints pourraient être immunisés.

AFP

6h34 | Coronavirus : fin du couvre-feu le 21 juin en Arabie saoudite.

AFP

L’Arabie saoudite mettra fin à toute forme de couvre-feu à partir du 21 juin sauf dans la ville sainte de La Mecque, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur, après plus de deux mois de restrictions pour lutter contre le nouveau coronavirus.

Les prières pourront aussi reprendre dans toutes les mosquées en dehors de La Mecque à partir du 31 mai, a précisé le ministère dans une série de décisions publiées par l’agence officielle SPA.

Ailleurs dans le Golfe, le Koweït et l’émirat de Dubaï ont annoncé des mesures d’assouplissement des restrictions pour tenter de relancer leurs économies que la pandémie et l’effondrement du prix du pétrole ont plongées dans leur pire crise depuis des décennies.

6h33 | La compagnie aérienne LATAM se déclare en faillite aux États-Unis.

AFP

6h32 | Italie : le site archéologique de Pompéi rouvre au public.

AFP

Le site archéologique de Pompéi, patrimoine de l’humanité et deuxième site touristique le plus visité d’Italie, a rouvert mardi ses portes aux visiteurs, a constaté une journaliste de l’AFP.

En ce premier jour de réouverture après deux mois et demi de confinement de la population et de fermeture de tous les lieux publics, les journalistes et guides étaient plus nombreux que les touristes.

La température de chaque personne qui est entrée a été contrôlée par une caméra thermique, avec l’obligatoire désinfection des mains avec du gel.

6h31 | Bolsonaro et la pandémie au Brésil: comme Trump, en pire.

AFP

5h13 | La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 174 décès dus au coronavirus en 24 heures, un record malgré le tassement des contaminations et un autre record, celui du nombre de guérisons.

AFP

5h00 | Montréal doit en faire plus pour limiter la prolifération des rats, qui sont désormais plus visibles en raison du confinement, affirment des exterminateurs.

AFP

4h31 | COVID-19: face aux infox, les scientifiques s'adaptent pour contre-attaquer.

4h16 | Appel franco-allemand à une réouverture rapide des frontières en Europe.

1h00 | Le Québec s’est hissé dans le peloton de tête du funeste palmarès des endroits le plus éprouvés de la planète par la COVID-19.

Photo Martin Chevalier

1h00 | Le Québec a finalement atteint son objectif de tests.

Illustration Adobe Stock

0h00 | COVID-19: l’industrie du «coworking» devra se réinventer.