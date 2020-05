Le 26 mai 1977, à leur cinquième saison dans l’Association Mondiale de Hockey (AMH), les Nordiques de Québec remportent la coupe Avco, trophée emblématique du championnat des séries éliminatoires. La victoire des Nordiques est obtenue à l’issue d’un 7e et ultime match face aux Jets de Winnipeg, une des meilleures franchises de l'AMH. Le match décisif, qui se déroule au Colisée de Québec le 26 mai 1977, se termine par la marque de 8-2 en faveur des Bleus. Parmi les joueurs qui se distinguent, soulignons les noms de Serge Bernier, meilleur marqueur des séries avec 49 points, de Réal Cloutier, de Marc Tardif, de Jean-Claude Tremblay et de Paulin et Christian Bordeleau. L'entraîneur des Nordiques était Marc Boileau.

Quelques jours après la conquête de la Coupe AVCO, les Nordiques étaient reçus à l’hôtel de ville. Sur la photo, le capitaine Marc Tardif signe le livre d’honneur de la ville sous le regard du président des Nordiques, John Dacres, et du maire de Québec, Gilles Lamontagne.

Une représentation de 80 pays

Esther Maresso, ex-présidente de la Société canadienne de l’aquarelle et de l’Atelier d’aquarelle de Québec, est du groupe d’aquarellistes qui représentent, depuis lundi (25 mai) le Canada lors de la 11e conférence internationale de l’aquarelle de Fabriano, en Italie, qui se déroule virtuellement jusqu’au 31 mai. Quatre-vingts pays seront représentés par quelque 1450 artistes participants. Le groupe canadien est composé de 40 aquarellistes, dont 11 de la province de Québec, incluant 4 aquarellistes de la grande région de Québec. En plus, d’Esther Maresso, de Lévis, Diane Boilard, Luce Simard et Carl Coulombe y participeront. L’exposition et les démonstrations pourront être vues sur le web à l’adresse: https://fabrianoinacquarello.blogspot.com. Fabriano est la ville où le papier aquarelle «Fabriano» est produit depuis le moyen âge. Sur la photo, Coeurs en fleur, l’aquarelle de Mme Maresso, qui est de descendance italienne.

Anniversaires

François Legault (photo), premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018, 63 ans... Denis Lebel, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, 66 ans... Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, 57 ans... Helena Bonham Carter, actrice britannique, 51 ans... Lenny Kravitz, chanteur et compositeur, 54 ans... Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François, Parti libéral du Québec (1985-2012), 80 ans.

Disparus

Le 26 mai 2018. Serge Léveillé (photo de gauche), 63 ans, propriétaire du Dépanneur Petro-Canada de Saint-Henri-de-Lévis et figure connue dans le milieu sportif de la Rive-Sud de Québec... 2018. Roland Hallé (photo de droite), 88 ans, de Lévis, oscarisé, le 31 mars 1981, pour le meilleur court-métrage documentaire... 2018. Frederick William Shaw, 85 ans, député de la circonscription de Pointe-Claire à l'Assemblée nationale du Québec de 1976 à 1981... 2018. Ted Dabney, 81 ans, américain, cofondateur de la société de jeux vidéo Atari, qui a lancé le mythique jeu Pong... 2017. Jim Bunning, 85 ans, ex-membre du Temple de la renommée du baseball majeur et sénateur américain... 2016. Angela Paton, 86 ans, actrice américaine... 2015. Rocky Frisco, 77 ans, pianiste américain (Tulsa sound)... 2014. Anna Berger, 91 ans, actrice de cinéma et de télévision américaine... 2013. Jacques Landurie, 82 ans, président de l’ARQ de 1985 à 1987... 2007. Richard Lapointe, 60 ans, président et fondateur de l'APODIQ... 2009. Peter Zezel, 44 ans, hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2008. Jean-Louis Cormier, 65 ans, ex-lutteur professionnel (Rudy Kay)... 1998. Reine Charrier, 81 ans, connue sous le nom de Madame X... 1954. Lionel Conacher, 53 ans, joueur de hockey et homme politique.