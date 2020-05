La Ville de Québec lance un programme d'aide à l'économie locale

Régis Labeaume veut convaincre les gens de Québec d'acheter ici. La Ville lance le programme #Accentlocal afin d'encourager les commerçants locaux.

La Ville de Québec a lancé mardi une vidéo qui appelle à la solidarité des citoyens. Elle a mis en scène des personnalités connues du milieu des affaires comme Martin Cousineau, de Lobe, et Dominique Brown, de Chocolats favoris.

On a aussi lancé une campagne visuelle, avec l'impression d'autocollants qui pourront être affichés dans les commerces et par les résidents locaux. La Ville a imprimé 20 000 autocollants en tout, mais n'a pas chiffré les investissements. Des publicités seront aussi diffusé à la télé et dans les journaux.

Par achat local, il entend les produits conçus au Québec ou les commerçants qui ont pignon sur rue à Québec.

Ce n'est pas obligatoire, souligne le maire, mais il a appelé les citoyens qui le peuvent à faire l'effort.

«Je comprends les gens d'aller sur Amazon s'ils veulent payer moins cher. Mais si vous avez 2$ de plus, essayez donc d’acheter un produit d'ici, même si c'est un peu plus cher.»

«Il faut le rappeler aux gens. On n'y pense pas toujours. Il s'agit de se forcer un peu pour le faire. Et il faut rappeler aux gens que l'accent local est important, que l'achat local est important.» D'ailleurs, il souligne que pour lui-même, ce sera un incitatif important à visiter un commerce. «S'il y a un autocollant, j'y vais, s'il n'y en a pas, je n'y vais pas.»

La Ville elle-même a déjà le réflexe d'acheter local dans ses projets et chantiers. «Ici dans la ville, ça existe cet accent qu'on met sur l'accent local, c'est pas nouveau», a exprimé M. Labeaume. Par exemple, tous les livres des bibliothèques municipales sont achetés chez les libraires indépendants, ajoute la conseillère Émilie Villeneuve.