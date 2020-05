La Ville est prête pour ses piscines et jeux d'eau

La Ville de Québec est prête à ouvrir piscines et jeux d'eau et n'attend que l'aval de la santé publique.

«Nous autres, on est prêts», a indiqué le maire de Québec, Régis Labeaume. En l'absence de consignes de la santé publiques, la Ville tente de voir comment elle pourrait ouvrir les points d'eau, piscines et jeux d'eau. «Nos cellules de gestions de crise se documentent sur tout ce qui existe là-dessus. Mais on attend évidemment les directives de la santé publique.»

Mais aussitôt que le feu vert est donné, la Ville sera prête. «Juste le temps de remplir la piscine», a précisé M. Labeaume, un sourire en coin.