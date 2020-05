Les campings n’en peuvent plus d’attendre

Les propriétaires de terrains de camping s’impatientent et se sont préparés à recevoir des campeurs ; ils n’attendent que le feu vert des autorités pour ouvrir.

Au Camping Stoneham, Camille Gagné-Sainclair et son conjoint, Mathieu Blanchet, reprenaient cette année le flambeau de la gestion du site, dont s’occupaient ses parents, Joanne Sainclair et André Gagné, depuis des années.

Photo Jean-François Desgagnés

Tout un baptême pour elle, en temps de pandémie ! Le Journal a rencontré la famille qui attend avec impatience les consignes de la santé publique pour pouvoir enfin ouvrir.

Photo Jean-François Desgagnés

« J’ai de la misère à comprendre la logique du gouvernement. Ils ouvrent les centres d’achats et nous, on ne peut pas ouvrir, alors qu’on est en plein air ! » déplore Camille.

Photo Jean-François Desgagnés

Organisation

Même si elle demeure dans l’incertitude concernant la suite de l’été, la famille ne s’est pas tourné les pouces. On a repensé chacun des processus.

La distance est assurée à l’accueil, où on retrouve l’incontournable désinfectant et les plexiglas, on imagine des façons d’ouvrir certaines zones de jeu, on se résigne à en condamner d’autres.

Photo Jean-François Desgagnés

Mathieu fabrique même son propre désinfectant et a mis en place une méthode pour vaporiser chaque site après le départ des campeurs.

Photo Jean-François Desgagnés

« On attend juste le go de Legault ! » lance Camille.

Camille reçoit des appels plusieurs fois par jour de campeurs, saisonniers ou passants, qui ont hâte de pouvoir retrouver leur passe-temps.

Photo Jean-François Desgagnés

Déjà, les pertes sont grandes. La saison, en temps normal, débute au début mai. « Il ne faudrait pas dépasser la Saint-Jean parce qu’on sera obligés de rembourser une centaine d’acomptes. »

Au Camping Québec en ville, sur la route de l’aéroport, les portes ouvrent en temps normal autour du 20 avril. C’est donc plusieurs semaines qui tombent à l’eau cette année.

Le propriétaire, André Provost, accueille la situation en soupirant.

« C’est mort. Quand on n’accueille pas les saisonniers et les passants, c’est désert », se désole-t-il.

Même son de cloche dans un autre camping que Le Journal a joint, mais où la propriétaire préférait ne pas être nommée. « On a hâte. On attend après le gouvernement, mais on commence à trouver ça long ! »

Démarches

À la Fédération québécoise du camping caravaning, la porte-parole, Louise Gagnon, assure que des pressions sont faites pour la réouverture.

« On veut que les sites accueillent les campeurs. Mais on est conscients que ce sera avec des restrictions. »

Chez Camping Québec, le PDG Simon Tessier n’a pas souhaité accorder d’entrevue.

On ne veut pas non plus exposer les détails du plan de déconfinement qu’on a présenté au gouvernement.