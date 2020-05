Les centres d’achats en région rouvriront le 1er juin

Les centres d’achats situés à Québec et en région pourront rouvrir leurs portes lundi prochain, a annoncé le premier ministre François Legault, avant de dévoiler sur Twitter un aperçu des prochaines étapes de déconfinement.

Outre les limites de clients, le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique qui sont devenus la norme dans les commerces, on ignore pour l’instant si des conditions et consignes spécifiques s’appliqueront aux centres commerciaux.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, précisera de quoi il en retourne aujourd’hui, lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Déjà, l’annonce de la réouverture permise lundi prochain a fait la joie des commerçants qui attendaient ce signal depuis un bon moment.

Dans le Grand Montréal, les propriétaires de centres commerciaux devront encore s’armer d’un peu de patience, en raison de la situation plus difficile qui perdure dans la région.

« On ne vous a pas oubliés »

En conférence de presse à Montréal, pour souligner le déconfinement lundi de l’ensemble des commerces ayant pignon sur rue, M. Legault a toutefois laissé entendre que le feu vert ne devrait plus se faire attendre encore longtemps pour les autres secteurs.

« Je reçois beaucoup de courriels, de messages de gens qui demandent : “Quand est-ce que ça va être mon tour ?”, a-t-il raconté. Je pense entre autres aux campings, aux lieux de culte, aux restaurants, aux bars, aux gyms, les sports professionnels, les hôtels... Juste dire : on ne vous a pas oubliés. »

Selon un tableau publié par le premier ministre sur les réseaux sociaux, on comprend que la réouverture des centres commerciaux montréalais est planifiée au cours de la même phase de déconfinement que les camps de jour qui, eux, seront autorisés à démarrer le 22 juin.

Il en va de même pour les piscines extérieures, certains restaurants et les centres d’entraînement, tous inclus dans la « phase 6 », qui serait celle à venir.

La même planification situe présentement le Québec à la « phase 5 » de son déconfinement, dans laquelle on retrouve un premier groupe imprécis de lieux de camping, d’hébergement et d’activités touristiques. On comprend donc que pour eux, les bonnes nouvelles sont probablement imminentes.

Phases ultérieures

Pour les lieux de culte, les bars, les gymnases et les croisières, notamment, qui sont regroupés sous le chapeau de « phases ultérieures », on reste devant le néant.

Dans son communiqué, le premier ministre écrit que leur réouverture serait toutefois pour « bientôt ».

« On a une liste complète, puis on discute régulièrement avec la santé publique à savoir quand on peut y aller, graduellement. Parce que l’idée, c’est toujours la même chose : c’est qu’il ne faut pas prendre le risque de venir engorger nos hôpitaux, donc il faut étirer ça sur un certain temps », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le tout demeure évidemment « conditionnel à l’évolution de la pandémie », comme l’indique la planification dévoilée hier.

Ce qui s’en vient

Le gouvernement a annoncé hier les prochaines phases de déconfinement

Secteurs annoncés

Secteurs à venir

Phase 5

1er juin

Soins de santé professionnels et thérapeutiques

1er juin hors CMM* (à déterminer CMM)

Soins personnels et esthétiques

1er juin hors CMM

Centres commerciaux phase 1

Hébergement, camping et activités touristiques ciblées phase 1

Phase 6

Camps de jour

Piscines extérieures

Restaurants phase 1

Centres commerciaux phase 2 CMM

Audiovisuel et post-production

Sports d’équipe extérieurs

Centres d’entraînement d’excellence

Phases ultérieures

Lieux de culte

Grands rassemblements

Lieux de diffusion

Restaurants phase 2

Hébergement et activités touristiques ciblées phase 2

Bars

Gymnases

Activités et cours de formation

Sports professionnels

Croisières

Source : Gouvernement du Québec

Note 1 : D’autres secteurs s’ajouteront prochainement

Note 2 : *CMM : Communauté métropolitaine de Montréal

Note 3 : Le télétravail doit être privilégié pour tous les secteurs et types d’emplois où il est possible de travailler à distance