Plus de 9 M$ pour financer des emplois pour les jeunes en agriculture

Le gouvernement fédéral annoncera, mardi, un nouveau programme visant à créer jusqu'à 700 emplois pour les jeunes Canadiens dans le milieu agricole.

Selon ce qu'a expliqué une source libérale au fait du dossier, le programme sera doté d'une enveloppe de 9,2 M$. Cette somme permettra à un agriculteur embauchant un jeune de 15 à 30 ans de recevoir une compensation couvrant 50% des frais rattachés à l'embauche, jusqu'à concurrence de 14 000$.

Les agriculteurs qui embaucheront des jeunes autochtones ou en difficulté pourront même recevoir jusqu'à 80% du montant engagé.

Le programme vise, en partie, à permettre aux producteurs agricoles de mettre la main sur de nouveaux employés en contexte de pénurie de main-d'œuvre exacerbé par la pandémie de COVID-19 qui ralentit l'arrivée de travailleurs étrangers au pays.

Cependant, Ottawa voit plus loin que la pandémie. Le fédéral a espoir que l'embauche de jeunes permettra de susciter des vocations pour le secteur de l'agriculture et aidera à contrer les problèmes de main-d'œuvre pour plus de quelques mois, a expliqué une source libérale.

Les agriculteurs intéressés devront se manifester rapidement, puisque le programme fonctionnera sur la base du «premier arrivé, premier servi».

Ottawa avait déjà annoncé auparavant une enveloppe de 50 M$ pour aider les agriculteurs à éponger les coûts de la mise en quarantaine de leurs travailleurs étrangers, qui doivent obligatoirement s'isoler pendant 14 jours à leur arrivée au pays.