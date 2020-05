Région de Québec: en veille d’orages violents

Les conditions sont propices à la formation d'orages violents en fin d’après-midi sur la région de Québec.

Un peu après 16 h, le ciel s’est légèrement assombri avec 29 °C.

Deux semaines après la dernière chute de neige, le Québec vit une canicule avec trois jours consécutifs avec un thermomètre autour de 30 °C.

L’avertissement d’Environnement Canada fait état d’orages violents pouvant produire des rafales fortes et de la grêle de grosse taille.

Le risque est présent mardi après-midi et en soirée.

Une veille d'orages violents est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages qui pourraient s'accompagner d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.

Le temps chaud se poursuivra mercredi et jeudi.

La masse d'air chaud persistera sur le sud du Québec au cours des deux prochains jours.

Les températures maximales devraient atteindre entre 30 °C et 34 °C mercredi et possiblement jeudi. Les valeurs humidex varieront de 35 à 39. Les températures nocturnes devraient se situer entre 16 °C et 20 °C.

Du temps plus frais est attendu pour la fin de la semaine.