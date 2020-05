Réouverture des centres commerciaux: jusqu’à deux mois d’attente pour une coupe de cheveux

Depuis l’annonce de la réouverture des centres commerciaux, les coiffeurs et barbiers qui y ont des locaux n’ont plus assez de téléphones pour répondre au flot constant d’appels de clients insatisfaits de leur coupe de cheveux « prédéconfinement ».

Lors de son point de presse, lundi, François Legault a dévoilé la phase 5 de son plan de déconfinement qui incluait la réouverture des centres d’achats de l’extérieur de Montréal à compter du 1er juin.

Il n’en fallut pas plus pour que les gens qui ont subi une « coupe de cheveux maison » ou qui ont dû se passer du coiffeur durant quelques semaines se ruent sur leur téléphone.

« Vous êtes chanceux d’avoir la ligne ! », lance d’entrée de jeu Nathalie Bell, directrice administrative du salon Marcel Pelchat, situé à Laurier Québec.

« C’est la folie furieuse au téléphone depuis l’annonce du premier ministre. Je n’ai même pas le temps de répondre. J’ai des dizaines et des dizaines de demandes de rappel et je n’ai même pas le temps de les prendre ! », indique-t-elle.

Inutile d’espérer se faire couper les cheveux prochainement au Salon Marcel Pelchat. Les plages horaires de l’établissement sont déjà remplies pour les deux prochains mois.

Un délai très court

Bien qu’elle soit très heureuse de pouvoir rouvrir le salon, Mme Bell aurait aimé avoir plus de temps pour s’y préparer.

Même son de cloche du côté de Rafael Jimenez, propriétaire des salons Colorsha, Blades Barbier, Coiffure Internationale et coifferie.com, dont les téléphones ne dérougissent pas.

« Je suis le gars le plus heureux du monde, mais de nous laisser quatre jours pour se revirer, je trouve ça court pas mal. Ça précipite les choses », soutient-il.

Il se demande aussi pourquoi le premier ministre Legault n’a pas annoncé la réouverture des « gros salons » dans les centres d’achats plus tôt.

« Ça n’a pas de sens. Pourquoi on ne l’a pas annoncé en même temps que [les salons qui ont pignon sur rue] la semaine passée ? On aurait eu plus de temps pour s’y préparer. »

Le propriétaire assure toutefois qu’il travaillera jour et nuit pour pouvoir ouvrir ses commerces en temps et en heure.

Des coupes sous la tente

D’ailleurs, avant de savoir qu’il pourrait rouvrir boutique le 1er juin, Rafael Jimenez avait décidé de prendre les choses en main.

Dans l’incertitude la plus totale, il prévoyait se procurer des chapiteaux pour couper les cheveux de ses clients à l’extérieur, dans des stationnements.

« J’étais rendu là. Ce matin, je faisais des appels pour louer des tentes, avant l’annonce [de M. Legault]. J’avais rencontré tous mes employés ce matin pour commencer à faire des coupes dehors. »

« Ils ne nous laissaient pas ouvrir, je n’avais pas le choix. Disons qu’il était temps ! », conclut-il.