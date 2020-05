Fabienne Larouche est optimiste pour la reprise des tournages

L'auteure et productrice Fabienne Larouche s’est montrée optimiste quant à la reprise prochaine des tournages télévisuels.

«Il va falloir tourner avec deux mètres de distance. Si on confine les acteurs et les actrices à l’hôtel 14 jours avant de commencer le tournage et pendant tout le tournage, je pense que la mesure de distanciation sociale pourrait tomber. Mais je ne suis pas sûre de ça», a affirmé la productrice de la populaire série télévisée District 31.

Écoutez l’entrevue complète de Fabienne Larouche à On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio: