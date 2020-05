Sainte-Brigitte-de-Laval: les plaintes des citoyens rejetées par le Commissaire à l’intégrité municipale

Convaincue d’avoir agi en toute légalité en profitant d’un décret, durant la pandémie, pour éviter la tenue d’un référendum sur un projet controversé de 64 logements, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval vient d’être blanchie sur le plan éthique.

Interpellé par des citoyens, qui avaient l’impression de s’en faire passer «une p’tite vite» durant la crise, le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes s’est penché sur ce cas mais a conclu qu’il n’y avait pas matière à enquête, a appris Le Journal.

«Au terme de nos vérifications, nous vous informons que le Commissaire à l’intégrité municipale n’entreprendra pas d’enquête en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Par conséquent, le Commissaire (...) n’interviendra pas davantage dans ce dossier et le considère clos», peut-on lire dans une lettre envoyée au directeur général de la municipalité lundi.

En entrevue, le maire Carl Thomassin s’est dit «très heureux du résultat» et estime avoir ainsi été blanchi sur toute la ligne. «Ça vient confirmer que la démarche qu’on a faite, c’était correct et équitable pour l’ensemble des citoyens de Sainte-Brigitte-de-Laval. On avait le droit d’utiliser cet arrêté ministériel», a-t-il réagi.

Le projet est sur la glace

Beaucoup d’eau a toutefois coulé sous les ponts depuis la médiatisation de cette manoeuvre controversée, en avril, et la Ville a été contrainte de revoir ses plans et de mettre sur la glace les changements de zonage qu’elle proposait afin d’aller de l’avant avec le projet de huit immeubles locatifs, au coin des rues Kildare et des Saphirs.

L’arrêté ministériel qu’elle avait utilisé, en invoquant «l’urgence économique», a été modifié quelques jours avant la fin de la période de consultation écrite de 15 jours (en lieu et place du processus référendaire habituel), ce qui a forcé la Ville à revenir à la case départ.

Sachant qu’il y avait une forte opposition citoyenne, la municipalité a déposé un nouveau projet de règlement en retirant, pour l’instant, tous les éléments litigieux. «C’est sûr que ce terrain-là ne restera pas vacant mais il est zoné commercial. Est-ce que le promoteur va développer un projet commercial ou revenir à la charge avec un projet résidentiel ? On est à analyser tout ça», explique le maire Thomassin.

Les élus ont également mis sur la glace le projet de développement du rond-point sur la rue des Matricaires. «Ce projet-là est présentement à l’étude. On regarde les possibilités».

La victoire d’un «petit groupe»

Au final, le maire Thomassin estime qu’un «petit groupe» de citoyens a «gagné» en retardant les deux projets, au détriment de toute la population de Sainte-Brigitte-de-Laval. «Un beau projet comme ça rapporte des taxes à la Ville et en plus, ici à Sainte-Brigitte, il n’y a pas de logements à louer. Cette offre de service là est à peu près inexistante. L’ensemble des citoyens a perdu», analyse-t-il.