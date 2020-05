Sous le thème «Unis»: Didier Lucien porte-parole de la Fête nationale

Les différents projets liés à la prochaine Fête nationale des Québécois seront propagés par le comédien Didier Lucien et regroupés sous le thème rassembleur «Unis».

En raison de la COVID-19 et de l’interdiction des grands rassemblements qui en découle, des célébrations «réinventées» marqueront la 186e édition, ont annoncé mardi le Mouvement national des Québécois et Québécoises (MNQ) et le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN).

Les activités proposées devraient être annoncées au cours des prochain jours.

«La Fête nationale de tout un peuple ne s'éteint pas parce que nous sommes confinés et distancés. Il était d'une grande importance d'offrir de nouvelles avenues aux Québécois.es pour qu'ils puissent célébrer autrement cette commémoration», affirme Martine Desjardins, directrice générale du MNQ, dans un communiqué.

«Nous allons prouver, en cette année 2020, que rien ne peut altérer notre attachement à l'égard de notre patrie. Profitons du 24 juin pour exprimer de toutes les façons notre amour du Québec», exprime pour sa part Louise Harel, présidente du CFN.

Les festivités qui animent les 23 et 24 juin comptent annuellement sur la participation de plus de 2,5 millions de Québécois. Ces derniers se rendent alors sur l’un ou l’autre des 700 sites choisis dans la province.