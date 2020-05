Trois-Rivières : début de la démolition de l'ancienne usine Aleris

Certains n'y croyaient plus : les vestiges de l'ancienne usine d'aluminium Aleris sont sur le point de disparaître du paysage urbain de Trois-Rivières.

Les démolisseurs, qui viennent d'arriver sur place, devront avoir fait place nette d'ici la fin de l'année. En raison de la pandémie, les travaux auront tout de même commencé avec trois mois de retard.

C'est le groupe Démex du Saguenay qui a obtenu le contrat octroyé par le ministère de l'Environnement pour deux millions de dollars.

Un ancien travailleur de l'usine venu observer les démolisseurs n'entretenait aucune nostalgie. «Ça faisait longtemps que je voulais que ça soit à terre» a-t-il dit.

Le quartier du secteur de Cap-de-la-Madeleine où se trouve l’usine accueille l'arrivée de la machinerie comme une délivrance. «C'est sûr que c'est la vermine qui était désagréable», a déploré une citoyenne habitant tout près de l'ancien complexe industriel.

L'usine Aleris avait définitivement fermé en 2008. Les deux derniers propriétaires des lieux, dont Recyclage Arctic Béluga sont partis en laissant le nettoyage des lieux en plan.

Le maire de Trois-Rivières s'est déplacé pour s'assurer que le travail avait bel et bien commencé. Après l'étape encore à venir de la décontamination, la ville projette de lancer un important développement résidentiel et commercial sur le site. «C'est un bon début. On va voir les bâtiments être démantelés. C'est une première étape vers le renouveau», s’est réjoui Jean Lamarche.