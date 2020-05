Un nouveau boxeur pour Eye of the Tiger Management

L’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé mardi l’arrivée de Luis-Eduardo Santana au sein de son groupe de boxeurs.

Initié à son sport à l'âge de 13 ans par son grand frère, l’athlète de 22 ans a été membre de l'équipe nationale juvénile, puis junior et senior de 2012 à 2019. Il a représenté le Canada sur la scène internationale, notamment lors des Championnats du monde juniors en 2016 ainsi qu'aux Championnats continentaux juniors.

Au sujet de celui ayant totalisé environ une centaine de victoires en 120 combats, EOTTM précise qu’il est «un boxeur complet: il est intelligent sur le ring, possède une défensive compacte et un impressionnant jeu de pieds lui permettant un excellent contrôle de distance. Il plaira sans aucun doute aux amateurs de boxe grâce à son explosivité et à son état d'esprit guerrier, prêt à échanger coup pour coup et à tout donner dans le ring».

«Je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision en signant avec EOTTM. Ils ont accompli de belles choses avec plusieurs boxeurs que je connais personnellement, comme Steven Butler, Lexson Mathieu et Yves Ulysse, en leur offrant tous les outils pour atteindre leurs objectifs», a mentionné le pugiliste.

Ce dernier s’estime prêt à faire le saut chez les professionnels et son entraîneur Vincent Auclair partage cet avis.

«Les combats et les opportunités se faisant de plus en plus rares en boxe olympique, nous avons décidé que si nous espérions atteindre les objectifs fixés et poursuivre sa progression, il était maintenant temps pour Luis de faire le saut chez les professionnels. Nous savons à quel point EOTTM investit dans le développement de leurs athlètes alors l'association était très logique pour nous», a-t-il dit.

Santana s’est aussi distingué à l’extérieur de l’arène. Sa persévérance, notamment en milieu scolaire où il éprouvait des difficultés d'apprentissage reliées à une dyslexie orthographique, et sa détermination ont d'ailleurs été soulignées à quelques reprises. Il a déjà obtenu des bourses de la Fondation Georges Saint-Pierre, de la Fondation de l'athlète d'excellence et de Petro-Canada.