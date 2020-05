Une édition virtuelle pour le Carrefour international de théâtre

Le théâtre devait être à l’honneur et vivant dans la ville de Québec. Annulé en raison de la situation actuelle, le Carrefour international de théâtre propose une édition virtuelle et en ligne jusqu’au 6 juin.

La 21e édition qui devait être lancée jeudi dernier a été remise à l’an prochain, mais les gens du Carrefour ont décidé de proposer une édition toute spéciale dans les circonstances.

Une programmation spéciale et gratuite a été bâtie avec des documentaires et des propositions artistiques complètes.

«Le théâtre me manque. Je ne sais pas pour vous, mais moi le théâtre me manque terriblement. Les artistes me manquent, les collègues me manquent, les spectateurs, les amis du festival me manquent, tout ce grand réseau humain créé à travers la pratique de mon métier me manque terriblement. Nous finirons bien par nous retrouver... En attendant, nous vous offrons ces quelques moments de nostalgie, de découverte ou d’approfondissement, en compagnie d’artistes que nous chérissons, avec tout notre amour, pour eux et pour vous», a indiqué la directrice artistique Marie Gignac, dans un communiqué de presse émis par le Carrefour.

Parmi les captations présentées, il sera possible de revoir les spectacles Le Dire de Di, La Nuit des Taupes, Pinocchio de Joël Pommerat, Un faible degré d’originalité, Tout comme elle et Straight Jacket Winter dans leur intégralité. Des objets théâtraux qui ont tous été présentés au Carrefour international de théâtre.

On retrouve aussi des documentaires sur le travail des metteurs en scène Peter Brook, dont le spectacle Why, devait être présenté lors de la 21e édition, Alain Platel, de la compagnie Les ballets C de B et Joël Pommerat.

Une banque de photos des dix premières années du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? a aussi été activée.

La programmation et les liens sont accessibles à l’adresse carrefourtheatre.qc.ca