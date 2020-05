GARNEAU, Henriette



À Hôpital du Saint-Sacrement, le mercredi 20 mai 2020, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Henriette Garneau, fille de feu Lépold Garneau et de feu Marie-Jeanne Marois. Elle demeurait à Québec et était native de Saint- Martin. Un recueillement aura lieu en privé entre les membres de la famille au cimetière de l'Assomption sous la direction deElle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Céline (feu Roger Poulin), Ursule (feu Raymond Poulin), Fabien (Thérèse Quirion), Francine (feu Jean Blouin), Martine, Jean (Carmeline Bolduc), Michèle, feu Gabriel (Nicole Bélanger), Charles (Marie Beaumont) et Gilles Garneau; sa grande amie: Micheline Paradis; ainsi que sa filleule: Catherine Lessard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel soignant du 2e étage de l'hôpital du Saint-Sacrement (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.