5 shows virtuels à voir

En attendant de voir s’il aura le feu vert pour présenter son « vrai » festival à l’automne, le groupe Juste pour rire s’est tourné vers le numérique avec la première édition du FSTVL HAHAHA. Voici cinq spectacles virtuels à voir ce week-end dans le confort de votre domicile.

Retour vers leur premier gala

Photo courtoisie

Bien connu pour La soirée est (encore) jeune, Jean-Sébastien Girard accueillera, à deux mètres de distance, Rosalie Vaillancourt, Jean-François Mercier et Jean-Thomas Jobin dans sa cour. Sur un écran géant, il regardera et analysera avec eux leur premier passage en carrière dans un gala Juste pour rire.

► Jeudi soir, 20 h. Le FSTVL HAHAHA se tiendra jeudi soir jusqu’à dimanche. Pour les détails : https://www.hahaha.com/fr/fstvl-hahaha.

Pendant ce temps-là, en France...

Photo courtoisie

L’humoriste britannique Paul Taylor s’est fait remarquer il y a quelques années avec du stand-up... en français ! Dans ce spectacle exclusif pour le Québec, Taylor recevra les humoristes français Shirley Souagnon, Tania Dutel et Verino qui parleront de la France, elle aussi durement touchée par la crise de la COVID-19.

► Vendredi, 19 h.

Max et Livia : Le talk-show

Photo courtoisie

Maxim Martin et sa fille Livia ont développé une belle complicité à l’écran avec la série Max et Livia, à VRAK. Les voici dans les chaises d’animateurs de talk-show, un rôle qu’ils avaient déjà campé à Juste pour rire l’an dernier, sur une scène extérieure. Les invités au programme : Mariana Mazza, Guillaume Lemay-Thivierge et sa fille Charlie, Samuel Lemieux, Stéphane Fallu, Dominic Paquet et Neev.

► Vendredi, 21 h.

Mathieu Dufour en direct

Photo courtoisie

Pendant 50 soirs, au début de la pandémie, Mathieu Dufour a animé Le show-rona virus, en direct sur Instagram. L’humoriste, qui rêve d’avoir son propre « talk-show » à la télé, revient donc jouer les animateurs en compagnie des invités Sam Breton, Roxane Bruneau et Daphné Létourneau. Il s’agira du seul spectacle sur les 18 du festival à comprendre des éléments en direct.

► Samedi, 21 h.

Le « brainstorm » des Pic-Bois

Photo courtoisie

À Zoofest et Juste pour rire, Les Pic-Bois ont souvent fait la pluie et le beau temps avec des spectacles complètement éclatés. Que peuvent-ils maintenant faire en confinement ? Maxime Gervais, Dom Massi et Julien Bernatchez se retrouvent sur Zoom en visioconférence pour un premier « brainstorm » sur leur prochain spectacle. Attendez-vous à de l’inattendu.

► Dimanche, 22 h.